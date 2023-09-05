Действительно ли Ким Чен Ын может вновь приехать в Россию По данным The New York Times, лидер КНДР может прибыть на бронепоезде во Владивосток

Американские СМИ сообщили о возможном визите главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию. Их источники уверены, что в центре переговоров будут поставки вооружений Москве. Насколько вероятен приезд Кима в Россию — в материале РБК

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Валерий Мельников / ТАСС)

Что сообщалось о возможности визита Кима

The New York Times сообщила 4 сентября со ссылкой на американские источники о возможном приезде главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Предположительно, северокорейский лидер прибудет во Владивосток на бронепоезде для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 10 по 13 сентября. В программе не только переговоры на высшем уровне в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, но и посещение баз Тихоокеанского флота и космодрома Восточный, сообщило издание.

В Москве пока визит главы Госсовета КНДР не подтверждают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать на эту тему. Агентство «РИА Новости» сообщило, что местные власти в Приморье не получали официальной информации о возможном визите. Руководству Дальневосточной железной дороги также не давали распоряжений о подготовке к встрече бронепоезда. В Пхеньяне информацию о визите также не комментировали.

Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон подтвердила, что в Вашингтоне располагают данными о скорой встрече лидеров России и КНДР.

Ким Чен Ыну железнодорожный маршрут во Владивосток хорошо знаком: в 2019 году он совершил вояж на ВЭФ, который стал его первым и пока единственным официальным визитом в Россию. Тогда поездку до последнего не подтверждали, а прибытие на вокзал Владивостока бронепоезда Кима вызвало ажиотаж; там северокорейского лидера встречали девушки в русских национальных костюмах и с хлебом и солью.

Четыре года назад переговорам лидеров предшествовали поездки главы МИД России Сергея Лаврова, а затем спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Пхеньян. 2018–2019 годы для Ким Чен Ына были временем перезагрузки международных отношений. Глава государства-изгоя за это время не только дважды побывал в покровительствующем ему Пекине, но и несколько раз встречался с президентом США Дональдом Трампом, который стремился достичь соглашения с Пхеньяном относительно ограничения его ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций ООН и США. Лидеры встречались в Сингапуре, Вьетнаме и демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи (тогда Трампа сопровождал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин). Эта безуспешная встреча стала последним известным случаем, когда Ким Чен Ын пересек границу КНДР. После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы, и Ким Чен Ын уже четыре года не покидает страну.

Зачем лидеру КНДР ехать в Россию

По данным The New York Times, темой переговоров Путина и Кима станет поставка Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для продолжения военных действий на Украине. Пхеньянже заинтересован в спутниковых технологиях и технологиях для атомных подлодок. Также КНДР, находящейся под жесткими санкциями, необходимо продовольствие.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и был принят не только главой военного ведомства генералом армии Кан Сун Намом, но и Кимом. За годы сотрудничества СССР, а потом России с КНДР это был первый визит главы Минобороны в Северную Корею.

Шойгу показали северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18» и беспилотники, сообщило агентство Yonhap. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Шойгу пытался уговорить Ким Чен Ына поставить России артиллерийские боеприпасы. Тогда же, по данным The New York Times, возникла идея поездки Кима в Россию — северокорейский лидер пригласил Путина в Пхеньян, на что Шойгу ответил встречным предложением. Центральное телеграфное агентство Кореи также сообщило, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина. Комментируя эту тему, Песков назвал послание личным.

Подробной информации о ходе переговоров российская и северокорейская стороны не предоставили. Кирби утверждал, что после визита Шойгу Пхеньян посетила еще одна российская делегация. The New York Times сообщила об ответной северокорейской делегации из 20 человек, которая в конце августа приехала во Владивосток на бронепоезде, а оттуда вылетела в Москву. Ее задачей могла быть подготовка визита Кима, представители КНДР находились в России около десяти дней.

Что известно о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

О поставках северокорейских вооружений России представители американской администрации заявили еще в конце декабря 2022 года. Тогда Кирби сообщил, что Пхеньян предоставил вооружения для ЧВК «Вагнер», что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. По американским данным, Пхеньян поставляет вооружения через страны Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы скрыть факт поставок. В январе Кирби продемонстрировал снимок, на котором, по его словам, была запечатлена транспортировка первой партии вооружений по железной дороге, соединяющей Россию и КНДР. По данным США, Пхеньян поставил Москве боеприпасы для пехоты и ракеты для ЧВК «Вагнер», а перевозка вооружений осуществлялась 19 ноября 2022 года.

Северная Корея находится под всеобъемлющим и бессрочным эмбарго ООН, которое запрещает экспорт вооружений в страну и их импорт, напоминает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). Эмбарго на экспорт и импорт основных вооружений было введено в июне 2006 года Советом Безопасности ООН. В июне 2009 года резолюция 1874 СБ расширила эмбарго на все виды оружия, за исключением экспорта стрелкового оружия и легких вооружений в страну. В 2015 году Совет Безопасности ООН расширил эмбарго, включив в него все стрелковое оружие и легкие вооружения.

Комментируя высказывания Кирби, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора говорил РБК, что эти утверждения «от начала и до конца являются ложными». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заявил Мацегора. Позднее он пояснил, что КНДР не поставляет России боеприпасы, потому что сама находится в предвоенной обстановке. Отвергла факт поставки и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В КНДР сообщения о них также называли ложью. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было сделок с оружием с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — заявили в Пхеньяне.

Позднее Кирби прокомментировал, что предупреждения со стороны Вашингтона в адрес Пхеньяна подействовали и последний пересмотрел свою политику оказания военной помощи «Вагнеру». Кирби отметил, что неясно, сколько вооружений, поступивших от КНДР, в итоге дошли до ЧВК и использовались ли они на Украине.

5 сентября представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что диалог России и КНДР о военном сотрудничестве «активно продвигается» и Вашингтон призывает Пхеньян прекратить переговоры, а также соблюдать прежде взятые на себя обязательства.