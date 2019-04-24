Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде. На следующий день у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Свой визит в Россию северокорейский глава начал с Хасана, единственного российского поселка на границе с КНДР. Как прошла встреча — в фоторепортаже РБК

Лидер КНДР по семейной традиции предпочитает использовать для зарубежных поездок бронепоезд. 24 апреля он пересек российскую границу и сделал первую остановку на станции Хасан в Приморском крае Ким Чен Ын вышел на перрон в длинном плаще и шляпе На красной ковровой дорожке его встречали глава Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора Школьницы в национальных русских костюмах преподнесли Ким Чен Ыну каравай с солью. СМИ вначале сообщили, что лидер КНДР отказался попробовать угощение, однако эту информацию вскоре опровергли Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Ким Чен Ыном рассказал, что встречал его отца Ким Чен Ира во время визита в Россию в 2001 году На вокзале во Владивостоке военный оркестр провел репетицию торжественной встречи лидера КНДР В Хасане глава КНДР посетил так называемый домик Ким Ир Сена, который был построен в 1986 году, к визиту его деда в Советский Союз. После этого Ким Чен Ын вернулся на свой поезд и направился дальше в сторону Владивостока