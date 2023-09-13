Ким Чен Ын назвал свой визит демонстрацией важности стратегических связей

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что его первый за четыре года визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил сам глава государства по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Целью визита Ким Чен Ына в Россию агентство назвало «продвижение отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новую высоту».

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию Хасан на спецпоезде накануне, писал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Лидера КНДР встретил министр природы Александр Козлов.

Ожидается, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, говорил РБК источник в российской делегации. 16 сентября Ким Чен Ын проведет переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, отмечал собеседник.

The New York Times писала, что одной из тем переговоров Ким Чен Ына и Путина может быть военное сотрудничество. По данным газеты, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию издания.

Ким Чен Ын был в России один раз — в 2019 году. Тогда он посетил форум во Владивостоке.