Посол России в КНДР опроверг поставки оружия Пхеньяном для ЧВК «Вагнер»

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал ложными заявления США о поставках оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер». Россия способна решить задачи спецоперации без поставок из Пхеньяна, заявил он РБК

Александр Мацегора (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал ложными заявления США о том, что Северная Корея в ноябре 2022 года поставила оружие ЧВК «Вагнер».

«Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК «Вагнер» от начала и до конца являются ложными. Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заявил РБК Мацегора.

Джон Кирби в ходе брифинга 20 января заявил, что КНДР поставила России боеприпасы для пехоты и ракеты для нужд ЧВК «Вагнер», и продемонстрировал снимок, на котором, по его словам, была первая поставка вооружений по железной дороге, соединяющей две страны. «На снимке видно, что 18 ноября пять российских вагонов отправились из России в Северную Корею. На следующий день, 19 ноября, Северная Корея погрузила эти вагоны — вагоны с морскими контейнерами, и поезд вернулся в Россию», — заявил Кирби.

Мацегора сообщил, что железнодорожное сообщение между Россией и КНДР возобновилось 1 ноября 2022 года. «Среди поставляемых из России в КНДР товаров — лекарства, мука, растительное масло, живые животные. Кроме того, через железнодорожный погранпереход Хасан — Туманган поставляются некоторые транзитные товары из Китая в КНДР, включая облицовочную плитку. Объем перевозок пока невелик, но мы работаем над его наращиванием», — перечислил дипломат номенклатуру грузов.

США впервые сообщили о поставках России вооружений из КНДР в конце декабря 2022 года, заявив о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда опровергла эти утверждения. Агентство Bloomberg 30 января написало, что даже скромные по объемам поставки из КНДР обеспечат режиму Ким Чен Ына оживление экономики.