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Путин принял приглашение Ким Чен Ына приехать в КНДР

Песков сообщил, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына приехать в КНДР
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею после своего визита во Владивосток. Российский президент принял приглашение, сообщил Песков. В июле с визитом в КНДР был Сергей Шойгу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: KCNA / Reuters)

Российский президент Владимир Путин принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына приехать в КНДР. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. Все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», — сказал он.

Песков назвал «весьма и весьма конструктивной» встречу двух лидеров; по его словам, стороны договорились продолжить контакты. В частности, в октябре ожидается поездка главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян.

Пескову также задали вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество. «Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Еще раз повторяю: Северная Корея — наш сосед, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать», — отметил пресс-секретарь.

Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею после своего визита в Россию 13 сентября. Лидер КНДР приехал на космодром Восточный, где ему вместе с российским президентом провели экскурсию: показали процесс сборки ракеты-носителя «Ангара», стартовый комплекс для «Союзов» и площадку строящегося стартового комплекса для «Ангары». Затем они провели переговоры; в общей сложности встреча продлилась пять часов.

Что касается военно-технического сотрудничества двух стран, Путин после встречи с северокорейским лидером говорил о перспективах в этой области, подчеркивая, что «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

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В то же время западные страны не раз высказывали беспокойство по поводу возможного военного сотрудничества России и КНДР. В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что диалог России и КНДР по военному сотрудничеству «активно продвигается». Вашингтон призвал Пхеньян «прекратить переговоры по оружию».

По данным The New York Times, среди интересов КНДР в военном сотрудничестве — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь.

Кроме того, на Западе предполагали, что Пхеньян может передавать Москве оружие для использования в военной операции на Украине. В том числе с этим связывали визит в Северную Корею российского министра обороны Сергея Шойгу в июле. Россия отвергала подобную информацию.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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