Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Bloomberg сообщил о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС Политика, 01:37
Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию Политика, 01:04
Госдеп США опроверг обсуждение с Россией условий мира на Украине Политика, 00:47
Макрон посоветовал не ставить радикальных условий для переговоров Политика, 00:38
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Путин запретил раскрывать методы работы властей, занятых мобилизацией Политика, 00:14
Москва выставила на торги квартиру за ₽627 тыс. Недвижимость, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Овечкин обошел легенду. Какие еще рекорды НХЛ побьет россиянин Спорт, 00:00
Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией Бизнес, 00:00
Bloomberg назвал траты США и Италии на конфискованные яхты Политика, 07 ноя, 23:55
Число погибших в ходе боевых действий на Украине граждан США выросло до 6 Политика, 07 ноя, 23:47
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 07 ноя, 23:46
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 07 ноя, 23:12
На Украине начали строить новый самолет Ан-225 «Мрия» Политика, 07 ноя, 23:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию и заявила об отсутствии таких планов

Северная Корея никогда не поставляла России оружие и не планирует этого делать, сообщили в Министерстве национальной обороны КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — говорится в сообщении.

Так в КНДР прокомментировали заявления США о том, что Пхеньян поставляет Москве оружие для спецоперации на Украине. В военном ведомстве Северной Кореи добавили, что расценивают такие действия Вашингтона «как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене».

Так 2 ноября координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что Северная Корея в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. Данные об этом привела и американская разведка. По ее сведениям, Пхеньян направлял боеприпасы Москве под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Россия неоднократно опровергала информацию о поставках оружия из КНДР. В сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства таких поставок. «Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации членам Совета Безопасности», — сказал он.

Теги
Северная Корея КНДР поставки оружия
Материалы по теме
Иран признал поставки дронов России до начала спецоперации на Украине
Политика
Десятки тысяч итальянцев устроили марш мира против поставок оружия Киеву
Политика
США призвали Германию поставить танки на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter