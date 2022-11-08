Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея никогда не поставляла России оружие и не планирует этого делать, сообщили в Министерстве национальной обороны КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — говорится в сообщении.

Так в КНДР прокомментировали заявления США о том, что Пхеньян поставляет Москве оружие для спецоперации на Украине. В военном ведомстве Северной Кореи добавили, что расценивают такие действия Вашингтона «как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене».

Так 2 ноября координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что Северная Корея в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. Данные об этом привела и американская разведка. По ее сведениям, Пхеньян направлял боеприпасы Москве под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Россия неоднократно опровергала информацию о поставках оружия из КНДР. В сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства таких поставок. «Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации членам Совета Безопасности», — сказал он.