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Ким Чен Ыну на обеде с Путиным предложили щербет из облепихи и пельмени

«РИА Новости»: Ким Чен Ыну на обеде с Путиным предложили щербет из облепихи
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

В меню для президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный был предложен щербет из облепихи, следует из публикации в телеграм-канале кремлевского пула «РИА Новости».

Другие блюда из меню:

  • салат из утки с инжиром и нектарином,
  • пельмени с камчатским крабом,
  • уха из белого амура,
  • осетрина с грибами и картофелем,
  • антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами,
  • брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Кроме того, им предложили вино «Восточный склон» 2021 года и «Каберне Совиньон» 2020 года от «Усадьбы Дивноморской».

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Вместе с Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Лидерам также показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках «Союза-2». Глава КНДР оставил в книге почетных гостей надпись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». После этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: сначала полтора часа шла встреча в расширенном составе, после чего лидеры общались тет-а-тет.

Теги
Персоны
Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин космодром Восточный еда пельмени
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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