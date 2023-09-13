Ким Чен Ыну на обеде с Путиным предложили щербет из облепихи и пельмени

Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

В меню для президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный был предложен щербет из облепихи, следует из публикации в телеграм-канале кремлевского пула «РИА Новости».

Другие блюда из меню:

салат из утки с инжиром и нектарином,

пельмени с камчатским крабом,

уха из белого амура,

осетрина с грибами и картофелем,

антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами,

брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Кроме того, им предложили вино «Восточный склон» 2021 года и «Каберне Совиньон» 2020 года от «Усадьбы Дивноморской».

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Вместе с Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Лидерам также показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках «Союза-2». Глава КНДР оставил в книге почетных гостей надпись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». После этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: сначала полтора часа шла встреча в расширенном составе, после чего лидеры общались тет-а-тет.