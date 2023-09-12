КНДР подтвердила выезд Ким Чен Ына из Пхеньяна для визита в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Пхеньян на спецпоезде для визита в Россию, передает государственная радиостанция «Голос Кореи».

Он выехал из столицы на спецпоезде 10 сентября во второй половине дня. Северокорейского лидера сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.

Поезд, на котором обычно ездит Ким Чен Ын, выкрашен в оливково-зеленый цвет, с белой крышей и затемненными окнами, он обшит сталью для защиты от взрывов бомб, писала The Wall Street Journal. Поезд состоит из 20 вагонов, охрана находится в начале и конце поезда.

О том, что Ким Чен Ын отбыл из Пхеньяна в Россию, накануне сообщил южнокорейский телеканал YTN. 13 сентября должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, отмечал собеседник телеканала. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

The New York Times писала, что одной из тем их переговоров может быть военное сотрудничество. По данным NYT, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию издания.

Ким Чен Ын был в России один раз — в 2019 году, тогда он посетил форум во Владивостоке.