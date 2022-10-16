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Ракета-носитель «Ангара» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области вечером 15 октября, она доставит на орбиту космический аппарат для военных. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает «РИА Новости».

«В субботу в 22.55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили что все операции перед стартом ракеты и сам пуск провели в штатном режиме.

После запуска наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС приняли на сопровождение «Ангару-1.2». Космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2560».

Позднее в ведомстве уточнили, что речь идет о военном спутнике, его успешно вывели на орбиту. С аппаратом установили связь, все его бортовые системы функционируют нормально, добавили в Минобороны.

Ракета-носитель «Ангара» — новое поколение российских ракет-носителей на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 1,5 до 35 т.

Впервые «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк 9 июля 2014 года, она доставила к цели на полигоне на Камчатке макет спутника.

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Минобороны регулярно запускает ракеты с космическими аппаратами в интересах военных с космодрома Плесецк. Один из последних пусков состоялся в конце апреля. Тогда в космос также отправили «Ангару-1.2». В августе с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником.

Теги
космодром Плесецк Ракета-носитель "Ангара" Архангельская область Минобороны
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