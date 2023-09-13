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Путин рассказал об интересе Ким Чен Ына к космическим разработкам

Путин: Ким Чен Ын проявляет большой интерес к космосу и ракетной технике
Владимир Путин и Ким Чен Ын посещают космодром &laquo;Восточный&raquo;
Владимир Путин и Ким Чен Ын посещают космодром «Восточный» (Фото: Артем Геодакян / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что тот проявляет большой интерес к космическим технологиям.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Москва помогать Пхеньяну строить космические спутники, Путин сказал, что именно поэтому он и Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Путин и Ким Чен Ын при посещении Восточного ознакомились с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2» и осмотрели стартовый комплекс для нее, передает агентство. Они посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений модернизировали для сборки ракеты-носителя «Ангара». Лидеров сопровождают вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор АО «ЦЭНКИ» Николай Нестечук.

После этого начались переговоры Путина и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Его поезд следовал до железнодорожной станции Хасан, писал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Лидера КНДР встретил министр природы Александр Козлов. Целью визита ЦТАК назвало «продвижение отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новую высоту».

Теги
Ким Чен Ын Владимир Путин ракеты космодром Восточный
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