США заподозрили КНДР в поставках боеприпасов России
Вашингтон подозревает КНДР в поставках России артиллерийских снарядов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. В материале говорится о том, что Пхеньян направлял боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
О том, что в начале осени значительные партии артиллерийских снарядов направлялись в Россию, телеканалу заявил координатор по коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом нет информации о том, как именно боеприпасы попадали в Россию и каким образом происходила оплата.
Как рассказал CNN бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингнер, у КНДР есть в наличии снаряды калибра 122 и 152 мм, которые подходят для российской артиллерии. При этом американские эксперты утверждают, что непонятно качество этих боеприпасов. В качестве примера они приводят события 2010 года, когда в ходе артиллерийского обстрела принадлежащего Южной Корее острова Ёнпхёндо взорвалось менее половины снарядов.
РБК направил запросы в посольство Северной Кореи в России и в пресс-службу Министерства обороны России.
В конце октября в Вашингтоне обвинили Иран в участии в конфликте на Украине, заподозрив, что используемый российской армией беспилотник «Герань-2» является версией иранского БПЛА типа Shaheed. Великобритания, Германия и Франция призвали расследовать использование дронов иранского происхождения на уровне секретариата ООН.
В Москве и Тегеране категорически опровергают поставки иранского оружия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва в конфликте на Украине использует только дроны собственного производства. «Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — говорил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.