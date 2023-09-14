Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку и получил карабин

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин российского производства и получил от него такой же подарок работы северокорейских оружейников. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем это никогда особо не публичить. <...> Путин подарил карабин нашего российского производства высочайшего качества. В свою очередь, Путин также получил подарок — также карабин, сделанный северокорейскими мастерами, от Ким Чен Ына», — сказал пресс-секретарь.

Также Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра, который несколько раз бывал в космосе, добавил Песков. Он сообщил, что были и другие подарки, однако какие именно, не уточнил.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде 12 сентября. На следующий день он приехал на космодром Восточный в Амурской области на переговоры с российским президентом. Встреча в расширенном составе подолжалась более часа. После этого лидеры двух стран провели беседу тет-а-тет.

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