Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж
В России с официальным визитом находится лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с Владимиром Путиным он посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2». Путин и Ким также провели переговоры тет-а-тет. Как проходит поездка северокорейского лидера — в фоторепортаже РБК
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября на спецпоезде. На станции Хасан в Приморском крае главу КНДР встретил глава Минприроды Александр Козлов. Министр опубликовал видео, на котором Ким выходит из поезда, а на перроне играет военный оркестр.
Поселок Хасан — единственный российский населенный пункт, граничащий с Северной Кореей (фоторепортаж РБК о жизни в нем можно посмотреть здесь).
На фото: Ким Чен Ын и глава Минприроды Александр Козлов в Хасане, 12 сентября
Лидер КНДР покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня. Его сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.
Поезд, на котором обычно ездит Ким Чен Ын, выкрашен в оливковый цвет, с белой крышей и затемненными окнами, он обшит сталью для защиты от взрывов, писала The Wall Street Journal. Состав известен как «передвижная крепость».
Это второй визит северокорейского лидера в Россию — первый состоялся в 2019 году. В прошлый раз он тоже прибыл на спецпоезде и первую остановку сделал на станции Хасан.
Целью нынешнего визита Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало «продвижение отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новую высоту».
Сразу после торжественной встречи 12 сентября прошли переговоры Кима с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Минприроды Александром Козловым (на фото — Ким Чен Ын и Александр Козлов в Хасане). Кожемяко отметил, что визит такого уровня — «хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР».
На следующий день, 13 сентября, на космодроме Восточный с лидером КНДР встретился президент России Владимир Путин. Перед началом переговоров главы государств осмотрели космодром и ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара» (поколение российских ракет-носителей на основе универсального модуля с кислородно-керосиновыми двигателями).
Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к космическим технологиям. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Москва помогать Пхеньяну строить спутники, Путин сказал, что именно поэтому он и глава Северной Кореи приехали на космодром. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — пояснил президент.
На фото: генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов, президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын и генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук (в центре кадра слева направо) во время осмотра космодрома Восточный, 13 сентября
Путин и Ким Чен Ын при посещении Восточного ознакомились также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2» и осмотрели стартовый комплекс для нее. Лидеров сопровождали вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор АО «ЦЭНКИ» Николай Нестечук.
Газета The New York Times называла спутниковые технологии одной из возможных тем переговоров. По данным газеты, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Помимо того, писало издание, лидеры могут обсудить поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для применения на Украине.
В ноябре 2022 года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора называл ложной информацию об оружии из Северной Кореи. Поставки оружия опровергали также в Министерстве национальной обороны КНДР.
Северокорейский лидер оставил в книге почетных гостей космодрома надпись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». Ким также заявил, что его визит в Россию проходит в «особое время». «Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сказал он.
Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР представительские автомобили Aurus из своего кортежа. По словам автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, во время осмотра космодрома главы сделали незапланированную остановку. Российский президент предложил лидеру КНДР посидеть в Aurus, после чего тот ненадолго занял место на заднем сиденье лимузина вместе с Путиным.
Путин на встрече с лидером Северной Кореи отметил, что именно СССР первым признал КНДР, а также оказывал помощь в Корейской войне. Ким подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения российского президента и будет с Россией «в борьбе против империализма».
Открытая для прессы часть беседы длилась около девяти минут, затем главы разговаривали тет-а-тет. Встреча прошла в зале на первом этаже инженерного корпуса ракетного комплекса «Союз-2».
После окончания переговоров Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына, на котором он угостил лидера КНДР сибирскими и дальневосточными деликатесами, в том числе пельменями с камчатским крабом.
На фото: министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на космодроме Восточный
С российской стороны в переговорах участвуют главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьер Марат Хуснуллин и другие. В делегацию КНДР входят в том числе главы дипломатического и оборонного ведомств Цой Сон Хи и Кан Сун Нам.
В июле КНДР посетил министр обороны. В российском ведомстве сообщали, что Шойгу и Ким обсудили проблемы глобальной и региональной безопасности. Министр также посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, а лидер КНДР показал ему корейские беспилотники и межконтинентальные ракеты.