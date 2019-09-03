«Вся эта бичевня»: к чему приводили скандальные высказывания чиновников

Ирина Алашкевич, руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области

В середине августа в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос, якобы принадлежащий руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, рассказывает о встрече жителей пострадавших от паводка районов с президентом России Владимиром Путиным. «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит женщина. Сама Алашкевич, которая на время расследования ушла в отпуск, назвала запись фальсификацией. Предварительная экспертиза нашла на записи признаки монтажа.

Владимир Путин, который провел повторную встречу с пострадавшими от паводка 2 сентября, назвал автора попавших на запись слов «непорядочным человеком» и выразил надежду, что «губернатор примет правильное решение»