«Вся эта бичевня»: к чему приводили скандальные высказывания чиновников

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич была отстранена от работы после того, как в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос, якобы принадлежащий чиновнице, называет пострадавших от паводков «бичевней». Сама Алашкевич утверждает, что аудиозапись сфальсифицирована. К чему приводили неоднозначные высказывания чиновников — в обзоре РБК
В середине августа в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос, якобы принадлежащий руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, рассказывает о встрече жителей пострадавших от паводка районов с президентом России Владимиром Путиным. «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит женщина. Сама Алашкевич, которая на время расследования ушла в отпуск, назвала запись фальсификацией. Предварительная экспертиза нашла на записи признаки монтажа.
Владимир Путин, который провел повторную встречу с пострадавшими от паводка 2 сентября, назвал автора попавших на запись слов «непорядочным человеком» и выразил надежду, что «губернатор примет правильное решение»
Во время круглого стола о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости 25 июня 2019 года заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девушкам рожать, а не получать высшее образование. «Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение и тем лучше для самой женщины», — заявила она. Слова Арсениной вызвали споры и критику в социальных сетях, после чего губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил, что чиновница выразила свою позицию «как врач», и подчеркнул, что для государства уровень образования так же важен, как и показатели рождаемости
В декабре 2018 года министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми посоветовала не надеяться на помощь государства, а самостоятельно решать этот вопрос. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — написала она.
Позднее чиновница извинилась за свои слова, заявив, что фраза была вырвана из контекста и растиражирована в СМИ
«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Так в ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких высказалась на встрече со старшеклассниками и студентами Кировограда в ответ на вопрос о финансировании молодежных проектов. Губернатор Свердловской области назвал слова своей подчиненной некорректными. В отношении чиновницы началась служебная проверка, по итогу которой та сохранила должность, но принесла извинения, добавив, что фраза была вырвана из контекста. В феврале 2019 года она ушла в отставку
13 ноября 2018 года Игорь Артамонов на встрече со студентами Елецкого государственного университета заявил, что, если молодых людей не устраивают цены, причина в том, что «они мало зарабатывают»: «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие». Об этом 16 октября 2018 года сообщил портал LipetskNews со ссылкой на страницу одной из студенток во «ВКонтакте».
Позже Артамонов заявил, что его высказывание о ценах и заработке на встрече со студентами было процитировано неверно. «И там слышно, как я на них отвечал: «Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали». А не так: «Вам ни детских садов, ни садиков, и это не цены высокие, а вы мало зарабатываете», — сказал чиновник
10 октября 2018 года во время заседания рабочей группы думского комитета по социальной политике министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова поспорила с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко о размере прожиточного минимума в регионе. Она предложила увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 288 руб., а депутаты сочли, что этого недостаточно. В ответ чиновница заявила, что в прожиточный минимум можно уложиться, «если использовать наши сезонные овощи и фрукты»: «В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!» При этом она отказалась попробовать прожить на такие деньги, так как «статус министра не позволит». Губернатор региона Валерий Радаев заявил, что считает недопустимым «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». Соколова была уволена, а ее законопроект о прибавке в 288 руб. — одобрен
После того как инцидент был предан огласке, глава региона заявил, что не сдержался и «допустил эмоциональную реакцию». В ноябре того же года Парфенчиков посетил Суоеки и извинился перед женщиной
В июне 2018 года, накануне ЧМ-2018, Тамара Плетнева обратилась к слушательницам радиостанции «Говорит Москва». Она напомнила опыт Олимпиады-80, когда из-за связей с туристами появилось много матерей-одиночек, и рекомендовала россиянкам не вступать в отношения с иностранцами, приехавшими на чемпионат. «Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать», — заявила депутат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вызвавшее общественный резонанс заявление чиновницы, сказал, что российские женщины «сами разберутся».
В марте 2019 года в программе «Познер» Плетнева заявила, что геев «надо лечить». Позже она назвала свое высказывание «частным мнением»
Павел Астахов был уволен после встречи с пострадавшими на озере в Карелии детьми (13 погибли, один пропал без вести). Во время разговора с выжившими после трагедии в больнице он задал вопрос: «Ну чего, как вы поплавали?» 9 сентября 2016 года президент освободил его от должности уполномоченного по правам ребенка. Астахов и раньше позволял себе спорные замечания, вызывавшие общественный резонанс. Так, например, он заявлял, что «есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные и по нашим меркам им под 50», комментируя сообщения о свадьбе 17-летней жительницы села Байтарки Хеды-Луизы Гойлабиевой и 57-летнего главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова