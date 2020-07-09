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Отставки губернаторов ,  
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Суд прекратил производство по иску экс-губернатора Чувашии к Путину

Михаил Игнатьев оспаривал свою отставку в связи с утратой доверия. В июне Игнатьев, заразившись коронавирусом, умер
Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину, сообщает корреспондент РБК.

Судья Вячеслав Кириллов подчеркнул, что производство по такому административному делу «тесно связано с личностью истца» и не допускает правопреемства.

Вдова бывшего главы региона Лариса Игнатьева заявляла ходатайство о замене в деле истца, она хотела вступить в тяжбу в качестве его правопреемника.

«Она продолжала позиции мужа. Репутационные потери были очень серьезными для него и для семьи, утрата доверия — это же очень серьезное основание для отрешения от должности. Они оказались в очень трудной позиции, в том числе морально. Относительно молодой человек с блестящей карьерой неожиданно умирает — это большая трагедия. И она как любящая жена продолжает его реабилитацию», — сказал РБК представитель вдовы Игнатьева Александр Маев. Он сказал, что пока не обсуждал с Ларисой Игнатьевой вопрос об обжаловании прекращения производства по иску.

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Маев уточнил, что Игнатьев требовал не отменить указ, восстановив его в должности, а изменить формулировку основания увольнения.

О том, что экс-губернатор оспорил в Верховном суде свою отставку, стало известно 26 мая. Предыдущие случаи, когда снятые с должности экс-губернаторы судились с президентом, относятся еще к 1990-м годам, причем экс-глава Липецкой области Геннадий Купцов тяжбу с президентом Борисом Ельциным выиграл.

18 июня стало известно, что Игнатьев скончался в возрасте 58 лет, до этого он несколько недель находился в больнице с положительным тестом на коронавирус. Официально причиной смерти Игнатьева названа тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность после инфаркта, которая усугублялась двухсторонней пневмонией.

В Кремле назвали печальной новостью смерть экс-главы Чувашии
Общество
Михаил Игнатьев

Игнатьев возглавлял Чувашию с 2010 года. Президент отправил Игнатьева в отставку в конце января с формулировкой «в связи с утратой доверия» — чаще всего такое основание бывает связано с уголовным преследованием чиновника. В случае Игнатьева это произошло после двух скандалов: 18 января, выступая по случаю Дня печати, Игнатьев заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию, чтобы зарабатывать «на разных схемах», «поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят». Вскоре он заявил, что смысл его слов был в другом, но все «передернули и переиначили».

23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ними, высоко подняв руку. В «Единой России» заявили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, оскорбил чувства миллионов человек»; на его поступок реагировал и глава МЧС Евгений Зиничев. В пресс-службе губернатора тогда утверждали, что прыгавший за ключами пожарный — давний знакомый Игнатьева, и все проходило в дружеском ключе.

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Политика
Михаил Игнатьев

Эксперты в беседе с РБК отмечали, что недовольство Игнатьевым существовало и до этих инцидентов: по мнению политолога Ростислава Туровского, он «не соответствовал уровню главы региона». Экономические показатели Чувашии, рейтинг и авторитет Игнатьева были низкими, говорили источники РБК в администрации президента.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Чувашия, Михаил Игнатьев, Верховный суд, отставка губернатора
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