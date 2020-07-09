Суд прекратил производство по иску экс-губернатора Чувашии к Путину

Михаил Игнатьев оспаривал свою отставку в связи с утратой доверия. В июне Игнатьев, заразившись коронавирусом, умер

Михаил Игнатьев (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину, сообщает корреспондент РБК.



Судья Вячеслав Кириллов подчеркнул, что производство по такому административному делу «тесно связано с личностью истца» и не допускает правопреемства.

Вдова бывшего главы региона Лариса Игнатьева заявляла ходатайство о замене в деле истца, она хотела вступить в тяжбу в качестве его правопреемника.

«Она продолжала позиции мужа. Репутационные потери были очень серьезными для него и для семьи, утрата доверия — это же очень серьезное основание для отрешения от должности. Они оказались в очень трудной позиции, в том числе морально. Относительно молодой человек с блестящей карьерой неожиданно умирает — это большая трагедия. И она как любящая жена продолжает его реабилитацию», — сказал РБК представитель вдовы Игнатьева Александр Маев. Он сказал, что пока не обсуждал с Ларисой Игнатьевой вопрос об обжаловании прекращения производства по иску.

Видео

Маев уточнил, что Игнатьев требовал не отменить указ, восстановив его в должности, а изменить формулировку основания увольнения.