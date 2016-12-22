Нашедшая достаточным прожиточный минимум министр отказалась на него жить

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, но сама не сочла возможным на него жить из-за «статуса». Об этом сообщает местное издание FreeNews-Volga, опубликовавшая запись видео, снятого в областной администрации.

Она отметила, что в прожиточный минимум можно уложиться, «если использовать наши сезонные овощи и фрукты». «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!», — сказала она

Однако сама перейти на такой рацион министр оказалась не готова. «Я человек достаточно решительный, но, боюсь, статус министра этого не позволит», — посетовала чиновница.

Высказывание касалось спора Соколовой с депутатом городского заксобрания Николаем Бондаренко. Тот заявил. что на прожиточный минимум пенсионера в Саратовской области прожить невозможно. Тем не менее, он заявил, что готов провести эксперимент и питаться купленными на эту сумму продуктами месяц. Министр Соколова пообещала указать ему продукты и места для их покупки, чтобы уложиться в сумму.

Каждый регион определяет прожиточные минимумы трудоспособных граждан и пенсионеров. В Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина составляет в 2018 году 9354 руб, а пенсионера — 7176 руб. На 2018 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составил 8 320 рублей

