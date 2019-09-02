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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Путин отреагировал на сообщения об оскорблении жителей Тулуна чиновницей
Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич действительно оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях, то она «непорядочный человек», сказал Путин. Женщина называла запись подделкой

Президент России Владимир Путин не слышал о скандале, который разразился после появления в Сети аудиозаписи, на которой некая женщина оскорбительно высказывается в адрес жителей Тулуна, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Об этом президент рассказал в ходе своего визита в Иркутскую область 2 сентября, видеозапись общения президента с жителями города опубликовал в Instagram пользователь Артем Павлечко.

«Я первый раз об этом слышу», — сказал Путин. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — добавил он.

Видео: artpavl555 / Instagram

Аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их «бичевней», появилась в Сети после визита Путина в Тулун. На аудио женщина в грубой форме комментирует внешний вид жителей Тулуна и их реакцию на приезд президента. «Одеты черт-те как, два класса образования», — заявляет она. В подписи к этой аудиозаписи говорилось, что речь произносит руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич. Тем не менее чиновницу отстранили от работы до окончания проверки.

Сама Алашкевич заявила, что запись — подделка. Аудио передали на экспертизу, которая обнаружила в ней «признаки монтажа».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин
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