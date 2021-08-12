Власти назвали слова чиновника о «ноющей куче дерьма» его личным делом

Фото: Андрей Агафонов / Facebook

Советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей региона «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Чиновник опубликовал пост в Facebook, однако вскоре его удалил. На это обратило внимание издание «Тайга.инфо».

Комментарий Агафонова касался высказываний жителей Красноярского края, которые в социальных сетях раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина. Спортсмен написал в Instagram, что во время посещения Красноярска, который накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии, не почувствовал запаха гари.

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <...> Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов.

«Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса.

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