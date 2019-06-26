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Чиновница во Владимирской области посоветовала рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование. Об этом сообщает «Зебра ТВ».

По ее словам, родители настраивают детей на первоочередность получения образования. «Мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заявила Арсенина, выступая на круглом столе, посвященном поддержке материнства.

Чиновница также отметила, что необходимо менять установки родителей и не считать детей обузой. Арсенина считает, что матери не должны осуждать дочерей за беременность в ранней молодости.

«Если каждая мама будет говорить: «Ничего страшного, больше, чем дети, подарка в жизни быть не может». Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает один раз», — добавила она.

РБК направил запрос в комитет общественных связей и СМИ администрации региона с просьбой уточнить значение слов замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной.

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Губернатор области Владимир Сипягин заявил, что Арсенина выразила свое мнение как врач, передает «РИА Новости». По его словам, рождение детей и учеба — это вопрос личных приоритетов, очередность для государства «не столь важна».

Теги: Владимирская область, рождаемость, новости РБК
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