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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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В аудиозаписи с оскорбляющей тулунцев чиновницей нашли признаки монтажа

Эксперты заявили о наличии признаков монтажа в аудиозаписи, на которой женский голос, предположительно, принадлежащий главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, оскорбительно высказывается в адрес жителей Тулуна, пришедших на встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж», — заявил Левченко. Власти региона запросили дополнительную экспертизу записи, ожидается, что она займет неделю.

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Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их бичевней. Женщина в грубой форме комментирует внешний вид жителей Тулуна и их реакцию на приезд президента. «Одеты черт-те как, два класса образования», — заявляет она. В подписи к видео указывается, что голос принадлежит руководителю пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. Чиновница назвала аудиозапись подделкой. Губернатор области инициировал служебное расследование в адрес Алашкевич, с 20 августа она была отправлена в длительный отпуск до выяснения обстоятельств происшедшего.

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

В конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области начался паводок. В результате наводнения погибли 25 человек, губернатор региона сообщал о 45 тыс. пострадавших. Президент Владимир Путин в конце июля критиковал местные власти за неэффективную работу по ликвидации последствий наводнений и проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим.

Теги: Иркутская область, наводнение, оскорбление
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