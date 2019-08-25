В аудиозаписи с оскорбляющей тулунцев чиновницей нашли признаки монтажа

Эксперты заявили о наличии признаков монтажа в аудиозаписи, на которой женский голос, предположительно, принадлежащий главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, оскорбительно высказывается в адрес жителей Тулуна, пришедших на встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж», — заявил Левченко. Власти региона запросили дополнительную экспертизу записи, ожидается, что она займет неделю.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их бичевней. Женщина в грубой форме комментирует внешний вид жителей Тулуна и их реакцию на приезд президента. «Одеты черт-те как, два класса образования», — заявляет она. В подписи к видео указывается, что голос принадлежит руководителю пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. Чиновница назвала аудиозапись подделкой. Губернатор области инициировал служебное расследование в адрес Алашкевич, с 20 августа она была отправлена в длительный отпуск до выяснения обстоятельств происшедшего.