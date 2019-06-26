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Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь главы области. Ранее Арсенина посоветовала россиянкам рожать перед тем, как получать высшее образование.

«Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач», — привела слова губернатора его пресс-секретарь.

Сипягин также выразил уверенность в том, что каждый человек сам определяет свою судьбу и свои приоритеты либо в создании семьи, либо в профессиональном росте и высоком уровне жизни.

Губернатор отметил, что в этом вопросе нет неправых. По его словам, для экономики высокий уровень профессиональной подготовки россиян так же важен, как и рождаемость.

Ранее Юлия Арсенина посоветовала россиянкам в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование. Она отмечала, что родители настраивают детей на обратную ситуацию. «Мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — сказала она.

Теги: Владимирская область, Губернатор
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