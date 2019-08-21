Иркутская чиновница назвала подделкой аудиозапись с оскорблениями жителей

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой женский голос называет жителей Тулуна, которые собрались на встречу с президентом Владимиром Путиным, «бичевней», передает «РИА Новости».

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — заявила Алашкевич.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина оскорбительно говорит о жертвах наводнения в Тулуне. Она комментирует приезд президента в город и реакцию жителей на встречу с ним: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования». В подписи к аудиозаписи было указано, что речь произносит Алашкевич.

Чиновница отметила, что во время паводка несколько раз бывала в Тулуне и других подтопленных территориях области с длительными командировками. С 20 августа Алашкевич в отпуске.