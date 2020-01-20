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Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить журналистов»

По словам главы республики Михаила Игнатьева, его слова «передернули и переиначили». Выступая на мероприятии в День печати, он заявил о необходимости «мочить журналистов»
Михаил Игнатьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принес извинения за фразу о необходимости «мочить журналистов», которая прозвучала в его выступлении 18 января на мероприятии в честь Дня печати в Чебоксарах. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти республики.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили», — сказал Игнатьев. Он добавил, что всегда «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи». «У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — заключил глава республики.

Во время выступления в День печати Игнатьев отмечал, как передавали местные СМИ, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — говорил Игнатьев.

В Чувашии объяснили фразу главы республики «мочить журналистов»
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Позже в пресс-службе главы республики пояснили, что его фраза означала призыв к раскрытию сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив, а под словом «мочить» Игнатьев имел в виду «раскрывать подноготную».

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