Глава Липецкой области назвал неверно процитированными свои слова о ценах

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его высказывание о ценах на бензин и заработке на встрече со студентами Елецкого государственного университета было процитировано неверно, передает «РИА Новости».

Артамонов заявил агентству, что есть видео, на котором слышно его ответы. «И там слышно, как я на них отвечал: «Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали». А не так: «Вам ни детских садов, ни садиков, и это не цены высокие, а вы мало зарабатываете», — сказал он.

Ранее LipetskNews со ссылкой на страницу одной из студенток во «ВКонтакте» сообщало, что на встрече со студентами Артамонова спросили о том, как он относится к ценам на бензин. «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие», — цитировало издание чиновника.

Артамонова назначили врио главы Липецкой области 2 октября после того, как его предшественник на этом посту, Олег Королев, ушел в отставку. Ранее Артамонов работал вице-президентом Сбербанка.