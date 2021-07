Генеральские семьи остались без порта

Деньги аккумулировались на счетах компании Flameboyant LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов.