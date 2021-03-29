Суд изъял квартиры у замглавы Красногорска из-за данных в декларации

Суд обратил в доход государства две квартиры отставного полковника МВД и замглавы подмосковного Красногорска Дмитрия Петрухина. Он объяснил нестыковки в декларации забывчивостью и решил обжаловать решение суда, узнал «Коммерсантъ»

Дмитрий Петрухин (Фото: okrugkrasnogorsk / VK)

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Мособлпрокуратуры на обращение в доход государства двух квартир и двух машино-мест семьи заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, который до этого 20 лет отслужил в системе внутренних войск МВД России, в частности три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За последние 15 лет, как утверждает издание, Петрухин приобрел четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. Он попал под проверку в ноябре 2018 года, заняв должность замглавы администрации городского округа Красногорск по архитектуре и строительству. Интерес к Петрухину со стороны созданной при губернаторе Московской области комиссии главного управления региональной безопасности вызвала поданная им декларация за последние три года службы в МВД.

Анализируя семейную бухгалтерию Петрухина, проверяющие сделали вывод, согласно которому он и его жена Юлия практически не имели сбережений, однако активно скупали недвижимость. В итоге выяснилось, что их совокупный доход оказался меньше понесенных расходов на 8,5 млн руб. «Нестыковка показалась существенной не только «безопасникам» областного губернатора, но и сотрудникам подмосковной прокуратуры. Надзорщики не только стали предметно изучать уже декларацию чиновника, но и взялись за проверку всего имущества, принадлежащего его близким и дальним родственникам», — говорится в публикации.

Надзорные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о частичной «экспроприации» семейной недвижимости. Нестыковку в декларации Петрухина на 8,5 млн руб. прокуроры попросили компенсировать обращением в доход государства однокомнатной квартиры на шоссе Энтузиастов стоимостью 14,5 млн руб. По мнению прокуратуры, забрать часть квартиры, «эквивалентную размеру неподтвержденных доходов», было невозможно, поэтому изъятию подлежал «весь единый объект». Кроме того, в иске было предложено национализировать и купленную тещей Петрухина четырехкомнатную квартиру на Борисовской улице в столичном районе Соколиная Гора вместе с двумя парковочными местами общей стоимостью 17,6 млн руб., так как чиновник, по мнению прокуроров, принимал «активное финансовое участие» в квартирных сделках матери своей супруги (11 лет назад она также приобрела за 5,9 млн руб. трехкомнатную квартиру в Котельниках).