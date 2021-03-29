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Суд изъял квартиры у замглавы Красногорска из-за данных в декларации

Суд обратил в доход государства две квартиры отставного полковника МВД и замглавы подмосковного Красногорска Дмитрия Петрухина. Он объяснил нестыковки в декларации забывчивостью и решил обжаловать решение суда, узнал «Коммерсантъ»
Дмитрий Петрухин
Дмитрий Петрухин (Фото: okrugkrasnogorsk / VK)

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Мособлпрокуратуры на обращение в доход государства двух квартир и двух машино-мест семьи заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, который до этого 20 лет отслужил в системе внутренних войск МВД России, в частности три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За последние 15 лет, как утверждает издание, Петрухин приобрел четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. Он попал под проверку в ноябре 2018 года, заняв должность замглавы администрации городского округа Красногорск по архитектуре и строительству. Интерес к Петрухину со стороны созданной при губернаторе Московской области комиссии главного управления региональной безопасности вызвала поданная им декларация за последние три года службы в МВД.

Анализируя семейную бухгалтерию Петрухина, проверяющие сделали вывод, согласно которому он и его жена Юлия практически не имели сбережений, однако активно скупали недвижимость. В итоге выяснилось, что их совокупный доход оказался меньше понесенных расходов на 8,5 млн руб. «Нестыковка показалась существенной не только «безопасникам» областного губернатора, но и сотрудникам подмосковной прокуратуры. Надзорщики не только стали предметно изучать уже декларацию чиновника, но и взялись за проверку всего имущества, принадлежащего его близким и дальним родственникам», — говорится в публикации.

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Надзорные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о частичной «экспроприации» семейной недвижимости. Нестыковку в декларации Петрухина на 8,5 млн руб. прокуроры попросили компенсировать обращением в доход государства однокомнатной квартиры на шоссе Энтузиастов стоимостью 14,5 млн руб. По мнению прокуратуры, забрать часть квартиры, «эквивалентную размеру неподтвержденных доходов», было невозможно, поэтому изъятию подлежал «весь единый объект». Кроме того, в иске было предложено национализировать и купленную тещей Петрухина четырехкомнатную квартиру на Борисовской улице в столичном районе Соколиная Гора вместе с двумя парковочными местами общей стоимостью 17,6 млн руб., так как чиновник, по мнению прокуроров, принимал «активное финансовое участие» в квартирных сделках матери своей супруги (11 лет назад она также приобрела за 5,9 млн руб. трехкомнатную квартиру в Котельниках).

Нестыковку в своей последней декларации Петрухин объяснил забывчивостью. Он рассказал, что квартира на шоссе Энтузиастов была подарена на совершеннолетие его старшей дочери ее крестным отцом — другом семьи и крупным бизнесменом Александром Краснобаевым. Предприниматель выступил в качестве свидетеля в суде и сообщил, что вполне мог позволить себе такой подарок.

В свою очередь, теща Петрухина заявила, что тоже покупала квартиру на Борисовской за чужие деньги. По ее словам, покупку квартиры и машино-мест профинансировал ее брат Александр Батов, который занимается изготовлением музыкальных инструментов. Она рассказала, что Батов, совершая турне по Великобритании еще в 1997 году, женился и остался в этой стране, а ей поручил подыскать для него московскую квартиру на случай возвращения на родину.

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Лефортовский суд не поверил ответчикам. Финансовое участие Батова в покупке квартиры семье Петрухиных доказать не удалось. Кроме того, судом была опровергнута материальная помощь, якобы оказанная бизнесменом Краснобаевым своей крестнице. Суд пришел к выводу, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов». В целях избежать декларирования своих проблемных активов Петрухин «отработал схему регистрации приобретенного им дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, сделав его фиктивными владельцами близких ему лиц», решил суд.

Вместе с тем, как пишет издание, судебная тяжба продолжилась. Близкий к семье Петрухиных источник сообщил «Коммерсанту», что они подали жалобы на решения районного и городского судов во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Защита утверждает, что спорные квартиры были приобретены на стадии строительства и их оплата производилась до вступления в силу закона «О контроле за соответствием расходов и доходов лиц, занимающих госдолжности» от 3 декабря 2012 года. В частности, квартира и машино-места на Борисовской улице были оплачены тещей Петрухина в 2009–2010 годах, готовые объекты она получила в 2013 году, и только четыре года спустя ей удалось оформить свое право собственности на них. При этом датой приобретения, как полагают ответчики, следует считать все же день расплаты, а не день вступления собственника в свои права.

РБК направил запросы в прокуратуру Московской области и в администрацию городского округа Красногорск Московской области.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Евгения Лебедева
Лефортовский суд прокуратура Заместитель главы Красногорск
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