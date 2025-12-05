Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл масс-старт на втором этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.
На дистанции 15 км он показал результат 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял россиянин Александр Корнев (отставание 2,3 секунды; два промаха), третье — еще один россиянин Александр Поварницын (+2.7; 1).
У женщин в масс-старте на 12,5 км пьедестал заняли россиянки — Виктория Метеля (29.36,0; 2), Анастасия Гришина (+9,2; 2) и Кристина Резцова (+15,5; 2).
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили