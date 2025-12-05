Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества

Лазовский и Метеля выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества по биатлону

В тройку призеров гонки в Ханты‑Мансийске также вошли Александр Корнев и Александр Поварницын. У женщин в масс-старте победила Виктория Метеля

Дмитрий Лазовский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл масс-старт на втором этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

На дистанции 15 км он показал результат 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял россиянин Александр Корнев (отставание 2,3 секунды; два промаха), третье — еще один россиянин Александр Поварницын (+2.7; 1).

У женщин в масс-старте на 12,5 км пьедестал заняли россиянки — Виктория Метеля (29.36,0; 2), Анастасия Гришина (+9,2; 2) и Кристина Резцова (+15,5; 2).

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.