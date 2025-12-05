«Холодная Луна»: как выглядело уникальное суперлуние

В ночь на 5 декабря прошло последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна». Это полнолуние стало самым высоким до 2042 года. Как «Холодная Луна» выглядела в разных точках мира — в галерее РБК

Фото: Borja Suarez / Reuters Семья наблюдает за суперлунием на острове Гран-Канария, Испания Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Каир, Египет Фото: Pablo Sanhueza / Reuters Магелланов пролив, Чили Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press Фирмат, Аргентина Фото: Su Qiaojiang / XinHua / Global Look Press Вэньчжоу, Китай Фото: Diego Vara / Reuters Порту-Алегри, Бразилия Фото: Liu Wanping / XinHua / Global Look Press Тунцзян, Китай Фото: Kacper Pempel / Reuters «Холодная Луна» над Дворцом культуры и науки в Варшаве, Польша Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Так Луна выглядит из Каира, Египет

В ночь на 5 декабря в небе можно было наблюдать последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна». Пик явления пришелся на 2:14 мск: cпутник выглядел на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно.

Суперлуний обычно случается три-четыре в год, но уникальности явлению придает высота «Холодной Луны». Ресурс Star Walk пишет, что нынешнее суперлуние — самое высокое до 2042 года в Северном полушарии: Луна в нынешнем декабре стоит над горизонтом особенно высоко. А в Южном полушарии, напротив, — оно самое низкое.

Термин «суперлуние» описывает максимальное сближение Луны с Землей с наступлением ее новой или полной фазы. Он не является научным, но представляет интерес для наблюдателей за звездами.