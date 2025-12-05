«Холодная Луна»: как выглядело уникальное суперлуние
Семья наблюдает за суперлунием на острове Гран-Канария, Испания
Каир, Египет
Магелланов пролив, Чили
Фирмат, Аргентина
Вэньчжоу, Китай
Порту-Алегри, Бразилия
Тунцзян, Китай
«Холодная Луна» над Дворцом культуры и науки в Варшаве, Польша
Так Луна выглядит из Каира, Египет
В ночь на 5 декабря в небе можно было наблюдать последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна». Пик явления пришелся на 2:14 мск: cпутник выглядел на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно.
Суперлуний обычно случается три-четыре в год, но уникальности явлению придает высота «Холодной Луны». Ресурс Star Walk пишет, что нынешнее суперлуние — самое высокое до 2042 года в Северном полушарии: Луна в нынешнем декабре стоит над горизонтом особенно высоко. А в Южном полушарии, напротив, — оно самое низкое.
Термин «суперлуние» описывает максимальное сближение Луны с Землей с наступлением ее новой или полной фазы. Он не является научным, но представляет интерес для наблюдателей за звездами.
