 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Холодная Луна»: как выглядело уникальное суперлуние

Как выглядело суперлуние в ночь на 5 декабря
В ночь на 5 декабря прошло последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна». Это полнолуние стало самым высоким до 2042 года. Как «Холодная Луна» выглядела в разных точках мира — в галерее РБК
«Холодная Луна»: как выглядело уникальное суперлуние

В ночь на 5 декабря в небе можно было наблюдать последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна». Пик явления пришелся на 2:14 мск: cпутник выглядел на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно.

Суперлуний обычно случается три-четыре в год, но уникальности явлению придает высота «Холодной Луны». Ресурс Star Walk пишет, что нынешнее суперлуние — самое высокое до 2042 года в Северном полушарии: Луна в нынешнем декабре стоит над горизонтом особенно высоко. А в Южном полушарии, напротив, — оно самое низкое.

Термин «суперлуние» описывает максимальное сближение Луны с Землей с наступлением ее новой или полной фазы. Он не является научным, но представляет интерес для наблюдателей за звездами.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
мультимедиа суперлуние Луна полнолуние
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58