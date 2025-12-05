Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал РБК, что желает успеха Джареду Айзекману в получении должности директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На вопрос, планирует ли Баканов встретиться с Айзекманом, он пообещал ответить в середине декабря. «Я знаю, что внесли в сенат, назначено согласование его [назначения]. Ну успехов ему в сенате», — добавил глава госкорпорации.
В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве главы NASA миллиардера, летчика и астронавта Джареда Айзекмана. Кандидатуру Айзекмана, участвовавшего до этого в миссиях SpaceX, лоббировал глава частной космической компании и соратник Трампа Илон Маск.
В июне Трамп отозвал кандидатуру Айзекмана на фоне конфликта президента с Маском, но после примирения вновь предложил кандидатуру миллиардера-астронавта на должность главы NASA.
Как писало Politico со ссылкой на манифест Айзекмана «Проект Афина», кандидат планирует «реорганизовать и активизировать NASA, сосредоточить агентство на американском лидерстве в космосе, разблокировать орбитальную экономику и ускорить открытия, которые изменят мир».
В апреле Баканов заявил о планах встретиться с Айзекманом после его назначения.
