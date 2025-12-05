Путин и Моди приехали на бизнес-форум
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на Российско-индийский бизнес-форум. Об участии российского лидера ранее сообщал Росконгресс на официальном сайте.
На пленарном заседании форума «Россия — Индия: диалог, меняющий мир» рассмотрят ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества. В повестке дня: расширение индийских поставок, промышленная кооперация, закупки продовольствия и фармпродукции, взаимодействие в сфере высоких технологий и привлечение трудовой миграции, сообщало Минэкономразвития.
Начало деловой программы форума запланировано на 14:30 мск по местному времени. На полях мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран смогут провести двусторонние переговоры в форматах В2В, В2G и G2G, а также принять участие в бирже контактов.
