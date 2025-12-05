 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин и Моди приехали на бизнес-форум

Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на Российско-индийский бизнес-форум. Об участии российского лидера ранее сообщал Росконгресс на официальном сайте.

На пленарном заседании форума «Россия — Индия: диалог, меняющий мир» рассмотрят ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества. В повестке дня: расширение индийских поставок, промышленная кооперация, закупки продовольствия и фармпродукции, взаимодействие в сфере высоких технологий и привлечение трудовой миграции, сообщало Минэкономразвития.

Опубликовано совместное заявление Путина и Моди из 70 пунктов
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

Начало деловой программы форума запланировано на 14:30 мск по местному времени. На полях мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран смогут провести двусторонние переговоры в форматах В2В, В2G и G2G, а также принять участие в бирже контактов.

Анастасия Ярославцева
Владимир Путин Нарендра Моди Индия Россия форум
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
