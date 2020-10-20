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Суд обратил в доход государства ₽32,5 млрд Абызова

Суд изъял в пользу государства имущество экс-министра Михаила Абызова. Речь идет о доходах от продажи компании СИБЭКО на сумму 32,52 млрд руб.
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,52 млрд руб., принадлежавшие бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову. Такое решение приняла судья Елена Черныш, сообщил РБК представитель Абызова и подтвердили в пресс-службе инстанции.

«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», — сообщили в пресс-службе.

Изъятия денег требовал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает Генпрокуратура.

Речь идет о пяти компаниях, между которыми была поделена доля Абызова (95,52%) в СИБЭКО: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited и Alinor Investments Limited, они являются соответчиками по иску. Генпрокуратура полагает, что Абызов лично управлял ими через доверенных лиц и «теневые офисы». При этом он, как указывает ведомство, не указывал их в своих ежегодных справках о доходах. В 2017 году, еще будучи на госслужбе, Абызов, по версии Генпрокуратуры, решил продать СИБЭКО структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко и самостоятельно провел переговоры. Средства от продажи СИБЭКО поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии, что в СКР и Генпрокуратуре считают попыткой их вывода и отмывания.

Позицию Генпрокуратуры в суде представлял Сергей Бочкарев, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел ведомства. 37-летний госсоветник юстиции 3-го класса (этот чин соответствует званию генерал-майора) известен благодаря процессу по обращению в доход государства имущества «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко; в последнее время он лично занимался надзором за соблюдением закона в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Свое имущество Абызов получил незаконным путем и он не имеет на него законных прав, настаивал Бочкарев во время процесса. То, что именно он принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки Абызова, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме, заявил прокурор, приобщив к материалам иска несколько томов расшифровок этих записей. Генпрокуратура узнала, что Абызов в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, об этом сообщили властям России компетентные органы прибалтийской страны, добавил генерал (адвокаты Абызова, в свою очередь, заявили, что это ошибочные данные).

Представители Абызова настаивают, что он не нарушал закона. Придя в правительство одним из богатейших людей России, Абызов передал свои активы в доверительное управление; все решения по их судьбе впоследствии принимал менеджмент, при этом размер состояния Абызова в период его работы в правительстве только уменьшался, объяснял РБК его адвокат Юлий Тай.

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Он опровергал доводы о том, что Абызов скрывал от государства свои зарубежные активы. Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать их в рамках ежегодных справок о доходах Абызов обязан не был, поскольку офшорные компании были дочерними по отношению к его российской головной компании «РУ-Ком», говорил адвокат. Кроме того, российские власти уже проверяли активы Абызова в 2015 году по жалобе Альфа-банка; тогда заместитель генпрокурора Александр Буксман написал министру, что ведомство не имеет к нему претензий, а глава администрации президента Сергей Иванов доложил о ситуации президенту и «вопрос был закрыт», следовало из правительственной переписки.

Суд отказался истребовать и изучать данные прокурорской проверки 2015 года, сообщил РБК представитель Абызова.

Сам Абызов, выступая на заседании по видеосвязи из СИЗО, заявлял о нарушении права на частную собственность и указывал на то, что Генпрокуратура в своем иске подменяет понятия, говоря об изъятии коррупционных доходов, тогда как факт причастности Абызова к коррупции не подтвержден судом. Он и его защита требовали суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал никаких документов о продаже СИБЭКО, но суд в этом отказал.

Абызов в 2019 году был арестован, он находится под следствием по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним за решеткой находятся несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.

Автор
Маргарита Алехина
Михаил Абызов Генпрокуратура Сибэко
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