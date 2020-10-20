Суд обратил в доход государства ₽32,5 млрд Абызова

Суд изъял в пользу государства имущество экс-министра Михаила Абызова. Речь идет о доходах от продажи компании СИБЭКО на сумму 32,52 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,52 млрд руб., принадлежавшие бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову. Такое решение приняла судья Елена Черныш, сообщил РБК представитель Абызова и подтвердили в пресс-службе инстанции.

«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», — сообщили в пресс-службе.

Изъятия денег требовал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает Генпрокуратура.

Речь идет о пяти компаниях, между которыми была поделена доля Абызова (95,52%) в СИБЭКО: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited и Alinor Investments Limited, они являются соответчиками по иску. Генпрокуратура полагает, что Абызов лично управлял ими через доверенных лиц и «теневые офисы». При этом он, как указывает ведомство, не указывал их в своих ежегодных справках о доходах. В 2017 году, еще будучи на госслужбе, Абызов, по версии Генпрокуратуры, решил продать СИБЭКО структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко и самостоятельно провел переговоры. Средства от продажи СИБЭКО поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии, что в СКР и Генпрокуратуре считают попыткой их вывода и отмывания.

Позицию Генпрокуратуры в суде представлял Сергей Бочкарев, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел ведомства. 37-летний госсоветник юстиции 3-го класса (этот чин соответствует званию генерал-майора) известен благодаря процессу по обращению в доход государства имущества «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко; в последнее время он лично занимался надзором за соблюдением закона в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.