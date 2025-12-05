 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали»

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Бывшая жена Тимура Иванова Светлана Захарова заявила в суде, что не рекомендовала мужу идти в Минобороны «из-за моральной обстановки». Захарова — ответчик по иску об изъятии имущества Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

В Пресненском районном суде Москвы продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, членам его семьи и связанным с ним лицам. В ходе заседания выступила бывшая жена Иванова телеведущая Светлана Захарова, передает корреспондент РБК.

Она рассказала, что вышла за Иванова замуж в 2009 году по любви, ради которой разрушила свою очень благополучную семью и брак с бизнесменом Михаилом Маниовичем. За развод она «заплатила немалую цену».

Чем известен Тимур Иванов - можно почитать в материале РБК.

«Мой бывший муж последние 10 лет брака вел двойную, а точнее сказать многомерную жизнь у меня за спиной», — сказала Иванова. По ее словам, она категорически возражала против работы Тимура Иванова в Министерстве обороны, тем более, когда ему было предложено стать заместителем министра. Вопреки ее мнению и доводам он все же принял решение пойти туда на работу. «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области», — сказала Захарова.

По ее словам, в 2018 и 2019 годах она узнала, что у мужа родилось два внебрачных ребенка, они официально были им признаны.«Также я узнала о наличии у него денежных средств и большого количества имущества, скрытых им при бракоразводном процессе», — сказала Захарова.

Она попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений ее и ее несовершеннолетней дочери, а также две пары наручных часов и три автомобиля.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо», 35 автомобилей, коллекцию из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб. Также конфискации, согласно позиции Генпрокуратуры, подлежит усадьба в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 кв. м.

Вместе с Ивановым ответчиками по иску проходят его отец, бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Материал дополняется.

Надежда Сарсания
Тимур Иванов Минобороны развод коррупция Генеральная прокуратура
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
