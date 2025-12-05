 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков и дома Мастера

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов призвал суд внимательно изучить его расходы и доходы. Он настаивает, что все объекты, которые просит конфисковать Генпрокуратура, приобретались им на законных основаниях
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов призвал суд внимательно изучить его доходы и расходы. По его словам, если сложить официально задекларированный доход его и его супруги, то «сумма составит более, чем то имущество, которое приобреталось в этот период». «Сложите цифры, я убедительно прошу», — призвал осужденный на 13 лет колонии за хищения при покупке паромов для Керченской переправы Иванов. Он участвует в заседании, на котором рассматривается поданный к нему и членам его семьи иск об изъятии имущества, по видеосвязи из СИЗО, передает корреспондент РБК.

По словам Иванова, его бывшая жена Светлана Захарова и гражданская жена телеведущая Мария Китаева «были обеспеченными женщинами» до знакомства с ним.

Чем известен Тимур Иванов - можно почитать в материале РБК

В своем выступлении он дал пояснения по нескольким объектам имущества. Так особняк в Чистом переулке, рассказал Иванов, он приобретал самостоятельно, но не расплатился по займам, и «он ушел к Халидову».

Усадьбой Софьи Волконской в Чистом переулке в центре Москвы стоимостью более 208 млн руб. Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо». По версии части экспертов, специализирующихся на творчестве Михаила Булгакова, в подвале главного дома усадьбы снимал квартиру главный герой романа «Мастер и Маргарита»; сам писатель некоторое время жил в соседнем доме 9.

Квартира на Поварской улице, рассказал Иванов, досталась ему при разделе имущества со Светланой Захаровой. «В иске указано, что я незаконно приобрел объект на Поварской. Я не вносил денежные средства за него. Генеральная прокуратура вводит в заблуждение, указывая, что я его приобрел, но я получил его при разделе имущества с Захаровой», — сообщил бывший замминистра.

Дом в подмосковных Раздорах был построен на средства, полученные под залог квартиры на Поварской, кредит составил 175 млн, продолжил Иванов.

Все остальные объекты недвижимости, по его словам, были задекларированы, и он успешно проходил проверку всех специальных органов, пока служил в Минобороны. «Ни одного замечания о том, что я подал недостоверные данные за весь период не было», — настаивал Иванов.

Участок и особняк в Архангельском Иванов получил, так как за заслуги перед страной ему позволили приватизировать их с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости. «Большинство объектов, которые мне инкриминируются, официально приобретались на доходы, официально отраженные по декларации. Все остальные не имеют ко мне отношения», — отметил Иванов.

С усадьбой в Тверской области Иванов предложил суду поступить, как угодно, потому что она не имеет к нему никакого отношения. Ранее стало известно, что Иванов решил передать усадьбу в Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. государству. Адвокат экс-замглавы Минобороны Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов изначально не считал усадьбу своим имуществом и полагает, что ее передача в казну «наиболее соответствует» характеру этого объекта.

Представитель Иванова на заседании попросил суд отказать в удовлетворении иска. По его словам, в иске Генпрокуратуры официальный доход Иванова с 2016 по 2024 год оценен в 136 млн руб. Если учитывать кредитные средства, то размер доходов должен составить более 311 млн руб., а общая стоимость имущества составляет 112 млн, таким образом размер доходов почти в три раза превышает стоимость этого имущества.

Представительница первой жены Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила суд приобщить к делу фотографии из журналов, сделанные задолго до брака с Ивановым, на которых ее доверительница была запечатлена в ювелирных украшениях, представленных в иске Генеральной прокуратуры. Она также ходатайствовала о вызове свидетелем бывшего мужа Светланы Михаила Маниовича, чтобы он подтвердил, что часть имущества, представленная в иске, в частности ювелирные изделия и автомобиль Bentley, была приобретена им в браке с Захаровой.

Вместе с Ивановым ответчиками по иску проходят его отец, бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Всего надзорное ведомство просит обратить в доход государства 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо», 35 автомобилей, коллекцию из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб. Также конфискации, согласно позиции Генпрокуратуры, подлежит усадьба в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 кв. м.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
Тимур Иванов коррупция иск в суд Генеральная прокуратура Минобороны
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Тимур Иванов заявил в суде, что не понимает иска об изъятии имущества
Общество
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов решил отдать государству усадьбу
Общество
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58