Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков и дома Мастера

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов призвал суд внимательно изучить его доходы и расходы. По его словам, если сложить официально задекларированный доход его и его супруги, то «сумма составит более, чем то имущество, которое приобреталось в этот период». «Сложите цифры, я убедительно прошу», — призвал осужденный на 13 лет колонии за хищения при покупке паромов для Керченской переправы Иванов. Он участвует в заседании, на котором рассматривается поданный к нему и членам его семьи иск об изъятии имущества, по видеосвязи из СИЗО, передает корреспондент РБК.

По словам Иванова, его бывшая жена Светлана Захарова и гражданская жена телеведущая Мария Китаева «были обеспеченными женщинами» до знакомства с ним.

В своем выступлении он дал пояснения по нескольким объектам имущества. Так особняк в Чистом переулке, рассказал Иванов, он приобретал самостоятельно, но не расплатился по займам, и «он ушел к Халидову».

Усадьбой Софьи Волконской в Чистом переулке в центре Москвы стоимостью более 208 млн руб. Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо». По версии части экспертов, специализирующихся на творчестве Михаила Булгакова, в подвале главного дома усадьбы снимал квартиру главный герой романа «Мастер и Маргарита»; сам писатель некоторое время жил в соседнем доме 9.

Квартира на Поварской улице, рассказал Иванов, досталась ему при разделе имущества со Светланой Захаровой. «В иске указано, что я незаконно приобрел объект на Поварской. Я не вносил денежные средства за него. Генеральная прокуратура вводит в заблуждение, указывая, что я его приобрел, но я получил его при разделе имущества с Захаровой», — сообщил бывший замминистра.

Дом в подмосковных Раздорах был построен на средства, полученные под залог квартиры на Поварской, кредит составил 175 млн, продолжил Иванов.

Все остальные объекты недвижимости, по его словам, были задекларированы, и он успешно проходил проверку всех специальных органов, пока служил в Минобороны. «Ни одного замечания о том, что я подал недостоверные данные за весь период не было», — настаивал Иванов.

Участок и особняк в Архангельском Иванов получил, так как за заслуги перед страной ему позволили приватизировать их с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости. «Большинство объектов, которые мне инкриминируются, официально приобретались на доходы, официально отраженные по декларации. Все остальные не имеют ко мне отношения», — отметил Иванов.

С усадьбой в Тверской области Иванов предложил суду поступить, как угодно, потому что она не имеет к нему никакого отношения. Ранее стало известно, что Иванов решил передать усадьбу в Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. государству. Адвокат экс-замглавы Минобороны Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов изначально не считал усадьбу своим имуществом и полагает, что ее передача в казну «наиболее соответствует» характеру этого объекта.

Представитель Иванова на заседании попросил суд отказать в удовлетворении иска. По его словам, в иске Генпрокуратуры официальный доход Иванова с 2016 по 2024 год оценен в 136 млн руб. Если учитывать кредитные средства, то размер доходов должен составить более 311 млн руб., а общая стоимость имущества составляет 112 млн, таким образом размер доходов почти в три раза превышает стоимость этого имущества.

Представительница первой жены Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила суд приобщить к делу фотографии из журналов, сделанные задолго до брака с Ивановым, на которых ее доверительница была запечатлена в ювелирных украшениях, представленных в иске Генеральной прокуратуры. Она также ходатайствовала о вызове свидетелем бывшего мужа Светланы Михаила Маниовича, чтобы он подтвердил, что часть имущества, представленная в иске, в частности ювелирные изделия и автомобиль Bentley, была приобретена им в браке с Захаровой.

Вместе с Ивановым ответчиками по иску проходят его отец, бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Всего надзорное ведомство просит обратить в доход государства 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо», 35 автомобилей, коллекцию из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб. Также конфискации, согласно позиции Генпрокуратуры, подлежит усадьба в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 кв. м.