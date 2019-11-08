Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина

Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родни на сумму 6,3 млрд руб. Большую часть суммы Черкалин получил из незаконных источников, согласился его представитель

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Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким. Такое решение приняла судья Оксана Мрыхина, передает корреспондент РБК.

«Конечно, буду обжаловать. Полагаю данное решение незаконным и необоснованным», — сказал адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

Иск об изъятии имущества к полковнику, арестованному по делу о взятках и мошенничестве, подала Генпрокуратура. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12 нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля.

«Общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005-го по 2019 год составил не более 55 млн руб.», — указывало надзорное ведомство.

В суде прокурор Илья Малофеев также предложил изъять у семьи Черкалиных более 40 наручных часов, в том числе Rolex, Patek Philippe, Breguet, многочисленные ювелирные украшения и брендовые сумки, — общая цена всех этих предметов роскоши составляет около 50 млн руб. Уже в конце слушания Малофеев заявил, что прокуратура больше не претендует на жилье сестры полковника Анастасии: выяснилось, что квартира на Мичуринском проспекте — это приватизированное муниципальное жилье.