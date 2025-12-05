 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Минцифры снова расширило «белый список» сайтов

Минцифры дополнило свой «белый список» сайтами Центробанка, «Молодёжи России», «Домклика», нескольких сотовых операторов и СМИ. Эти платформы будут доступны пользователям в случае отключения интернета
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры в очередной раз расширило перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности.

В обновленный список вошли ресурсы:

  • Центробанка
  • операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»
  • платформы «Россия — страна возможностей»
  • федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»
  • СМИ: «Известия», ТАСС
  • сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»
  • охранной системы «Цезарь Сателлит»
  • онлайн-кинотеатра Окко

Перечень будут обновлять каждую неделю, его формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.

В «белый список» ранее добавили сайты РБК, Альфа-Банка, навигатора 2GIS, РЖД, личные кабинеты операторов связи «большой четверки» (МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома), МЧС и другие.

Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ
Технологии и медиа

В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в «белый список». Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.

Минпросвещения до этого позволило включать в «белый список» ресурсы по советам школ. В ведомстве предупредили, что все платформы перед включением в перечень проверяются на соответствие требованиям федеральных законов «Об информации» и «О защите детей от вредной информации».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минцифры блокировки Интернет Центробанк
Материалы по теме
Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ
Технологии и медиа
Минцифры опровергло внесение «Фонбета» в белый список сайтов
Технологии и медиа
Появился список сайтов, которые будут работать при отключении интернета
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:31 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:31
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58