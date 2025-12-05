Минцифры снова расширило «белый список» сайтов
Минцифры в очередной раз расширило перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности.
В обновленный список вошли ресурсы:
- Центробанка
- операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»
- платформы «Россия — страна возможностей»
- федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»
- СМИ: «Известия», ТАСС
- сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»
- охранной системы «Цезарь Сателлит»
- онлайн-кинотеатра Окко
Перечень будут обновлять каждую неделю, его формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.
В «белый список» ранее добавили сайты РБК, Альфа-Банка, навигатора 2GIS, РЖД, личные кабинеты операторов связи «большой четверки» (МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома), МЧС и другие.
В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в «белый список». Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.
Минпросвещения до этого позволило включать в «белый список» ресурсы по советам школ. В ведомстве предупредили, что все платформы перед включением в перечень проверяются на соответствие требованиям федеральных законов «Об информации» и «О защите детей от вредной информации».
