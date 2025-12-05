 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Венгер назвал сборную Франции главным фаворитом ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира. Турнир стартует в июне 2026 года, жеребьевка состоится уже 5 декабря
Арсен Венгер
Арсен Венгер (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер считает сборную Франции главным фаворитом предстоящего в 2026 году чемпионата мира.

«Стараясь быть максимально объективным, я считаю, что Франция — главный фаворит. И причина тому одна. У них больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. Такой состав и такое качество игроков будут иметь решающее значение», — цитирует Венгера The Sun.

76-летний Венгер — самый успешный тренер лондонского «Арсенала» (1996–2018). Под его руководством команда трижды выигрывала Премьер-лигу, и семь раз завоевывала Кубок Англии. В настоящее время Венгер занимает должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории примет 48 сборных, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. Жеребьевка запланирована на 5 декабря 2025 года, начало — в 20:00 мск.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Арсен Венгер сборная Франции по футболу
