Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2026
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер считает сборную Франции главным фаворитом предстоящего в 2026 году чемпионата мира.
«Стараясь быть максимально объективным, я считаю, что Франция — главный фаворит. И причина тому одна. У них больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. Такой состав и такое качество игроков будут иметь решающее значение», — цитирует Венгера The Sun.
76-летний Венгер — самый успешный тренер лондонского «Арсенала» (1996–2018). Под его руководством команда трижды выигрывала Премьер-лигу, и семь раз завоевывала Кубок Англии. В настоящее время Венгер занимает должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
Чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории примет 48 сборных, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. Жеребьевка запланирована на 5 декабря 2025 года, начало — в 20:00 мск.
