El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий

Фото: Win McNamee / Getty Images

Европа начинает понимать, что Украине придется уступить территории, если она хочет завершить конфликт, однако страны Балтии и Польша больше всего противостоят такому исходу, сообщает газета El Pais.

Европейские союзники Украины официально не признают, что Украине придется пойти на территориальные уступки, но неформально все больше политиков считают это «меньшим злом». Эта идея пронизывала встречу представителей служб безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, которая прошла в среду в Брюсселе.

Как пишет газета, ряд европейских представителей намекнули, что урегулирование конфликта невозможно без значительной части уступок, которых требует Россия. Наиболее активно против этого выступают страны Прибалтики и Польша, которые сопротивляются территориальным уступкам, даже если это будет временная мера или если территории будут заморожены.

Прибалтика и Польша, в частности, видят в этой идее угрозу для своей территориальной целостности. Как пишет El Pais, разведка нескольких европейских стран сообщала о планах России «предпринять попытку агрессии» против какой-либо страны ЕС.

При этом страны «коалиции желающих» все больше склоняются к тому, что Киеву придется пойти на уступки. Однако для этого должны быть определены гарантии безопасности Украины, которые бы позволили предотвратить начало нового конфликта.

В понедельник, 1 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. При этом США и Украина в ходе переговоров не нашли компромисса по этому вопросу.

Как заявил накануне украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на саммите Украина — НАТО, Киев не примет «неоднозначные» гарантии безопасности в рамках мирного плана США.