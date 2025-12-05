Опубликовано совместное заявление Путина и Моди из 70 пунктов
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном по итогам переговоров в Нью-Дели.
Документ состоит из 70 пунктов, посвященных состоявшемуся визиту Путина в Индию. Он поделен на 11 глав:
- Торгово-экономическое сотрудничество;
- Партнерство в энергетике;
- Транспорт и логистическая взаимосвязанность;
- Кооперация на Дальнем Востоке России и в Арктике;
- Сотрудничество в сфере мирного атома и космоса;
- Военное и военно-техническое сотрудничество;
- Сотрудничество в сфере науки и технологий;
- Сотрудничество в сфере культуры, туризма и гуманитарных обменов;
- Сотрудничество в ООН и на многосторонних площадках;
- Борьба с терроризмом;
- Региональные и международные вопросы.
В совместном заявлении Путин и Моди подчеркнули, что Россия и Индия как ведущие державы будут продолжать стремиться к глобальному миру и стабильности не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире. Оба лидера, согласно документу, удовлетворены устойчивости российско-индийского стратегического партнерства, а также совпадающими подходами к приоритетам их внешней политики.
Президент России и премьер Индии подтвердили общее стремление к расширению двусторонней торговли, в том числе за счет наращивания индийского экспорта, и укреплению промышленного сотрудничества. Они также договорились продолжить развития системы двусторонних расчетов в национальных валютах, уделить внимание расширению логистических связей, включая маршруты транспортного коридора «Север — Юг», коридора «Ченнаи — Владивосток» и «Северного морского пути».
Отдельно в документе прописана договоренность расширять сотрудничество по ядерной энергии, в том числе на АЭС «Куданкулам», а также взаимодействие в области мирного использования атомной энергии и смежных высоких технологий. Отмечая важность сотрудничества в космосе, лидеры подтвердили готовность сотрудничать по линии «Роскосмоса» и Индийской организации космических исследований.
В качестве еще одной важной составляющей российско-индийского партнерства в заявлении обозначены культурное взаимодействие и гуманитарные обмены. «Стороны высоко оценили устойчивый рост туристических обменов между Россией и Индией и приветствовали упрощение визовых формальностей, включая введение обеими странами электронных виз. Стороны согласились продолжить работу по дальнейшему упрощению визового режима», — говорится в документе.
Россия и Индия также подтвердили готовность укреплять сотрудничество для борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.
В заключении документа указано, что Путин поблагодарил Моди за «гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели», и пригласил индийского премьера посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите.
Государственный визит президента России в Индию завершается сегодня. Он прибыл в Нью-Дели накануне, 4 декабря. Прошлый визит состоялся четыре года назад — в 2021-м. Переговоры Путина и Моди продолжались более двух часов. Глава государства отмечал, что обе стороны удовлетворены результатами состоявшейся встречи. Сегодня российский президент также примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
