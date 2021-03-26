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Максим Решетников не принял ставку ЦБ
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Газета
Максим Решетников не принял ставку ЦБ
Газета № 038 (3327) (2603) Экономика,
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Максим Решетников не принял ставку ЦБ

Минэкономразвития предупредило о рисках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики
Обратной стороной решения Банка России повысить ключевую ставку является риск сокращения кредитования и инвестиций, считает министр экономики Максим Решетников. Он поспорил с аргументацией ЦБ
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министр экономического развития Максим Решетников увидел риски для инвестиционной активности после мартовского решения Банка России впервые с конца 2018 года повысить ключевую ставку. По его словам, ставка ЦБ не должна быть единственным инструментом в борьбе с инфляцией, импортируемой с мировых продовольственных рынков.

«Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения. В то же время мы понимаем, что [нельзя] исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер, а мы с вами много говорим о том, что это инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков… Но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в экономике, инвестиций и не только инвестиций», — сказал Решетников журналистам 25 марта.

Банк России 19 марта повысил ставку с 4,25 до 4,5%, сославшись на опережение потребительской инфляцией его прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских цен вырос до 5,7%, по оценкам на середину марта — до 5,8% (против целевого ориентира ЦБ 4%). ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки. Аналитики ждут, что ЦБ будет плавно возвращать ставку в нейтральный диапазон 5–6%.

Продовольственная инфляция в России в феврале составила 7,7% год к году, ускорившись по сравнению с 7% (январь) под влиянием продолжающегося роста мировых цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье. Монетарная инфляция (рост цен без учета волатильных компонентов и регулируемых цен, в том числе продуктов питания и тарифов) в феврале ускорилась с 4,1 до 5% с исключением сезонности, оценивало ведомство Решетникова в начале марта (.pdf).

«Здесь очень важно нам наращивать совместные усилия и те усилия, которые правительство сейчас [предпринимает], связанные с дополнительными мерами по сдерживанию инфляции, предотвращению переноса внешней инфляции на российские рынки», — сказал министр. В декабре 2020 года власти приняли комплекс мер по сдерживанию цен на продовольствие, включая соглашения с торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты, пошлины на вывоз зерна. 22 марта правительство решило продлить соглашения с бизнесом о снижении и поддержании цен.

ЦБ считает, что проинфляционные риски проистекают главным образом из быстрого восстановления потребительского спроса на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и возвращения людей к привычному образу жизни, а рост цен на продукты питания относит к «разовым факторам». Влияние внутреннего спроса, по мнению ЦБ, усиливается ограничениями на зарубежные поездки: «Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны». Годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться, ждет ЦБ.

Решетников также усомнился в дополнительных обоснованиях повышения ключевой ставки со стороны Банка России. Бюджетная политика в 2021 году останется стимулирующей (фактор в пользу экономического роста, потенциал которого позволяет повысить ставку), сказала 19 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Нам кажется, что то смягчение бюджетной политики, которое в качестве одного из рисков названо, мы пока не видим какого-то серьезного смягчения бюджетной политики сверх того, которое было принято», — возразил Решетников.

«Уровень расходов на сегодняшний момент остается неизменным, да и те объемы, которые на сегодняшний момент мы видим, не говорят о каком-то существенном потенциале для смягчения [бюджетной политики]», — добавил министр.

Решетников также указал, что в 2020 году был зафиксирован прирост сбережений более чем на 5 трлн руб. Вклады и другие привлеченные средства физлиц в 2020 году выросли на 3,6 трлн руб. (до 34,2 трлн руб.), следует из данных ЦБ, а эксперты Россельхозбанка оценили прирост сбережений россиян в 5,2 трлн руб. «Мы видим в этом некую возможность, потому что нам важно сейчас приложить усилия, чтобы этот дополнительный навес сбережений, который сформировался, был направлен на финансирование инвестиций. И вот это та задача, которую мы перед собой видим», — сказал министр.

Естественно, что повышение ставки ЦБ и, соответственно, стоимости рыночных займов может замедлить рост экономики с конца 2021 года, усложняя для Минэкономразвития задачу достижения целевых среднесрочных показателей по росту ВВП и инвестициям, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. С другой стороны, ЦБ просто выполняет свою работу — обеспечение ценовой стабильности, без которой устойчивого роста инвестиций не будет. «Да и не в ставке дело, это далеко не основной фактор, объясняющий нежелание частного сектора инвестировать так, как хотелось бы властям», — говорит Полевой.

Среднесрочный прогноз Банка России (по изменению главных макроэкономических показателей в разных сценариях) будет представлен 23 апреля. Минэкономразвития, как правило, тоже обновляет свой макропрогноз весной.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Максим Решетников , Минэкономразвития , ЦБ , ключевая ставка
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