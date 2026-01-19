 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
РАДИО
0

Адвокаты заявили об отмене почти половины оправдательных приговоров

Глава ФПА Володина: в России отменяют 41% оправдательных приговоров
Глава Федеральной палаты адвокатов рассказала, что почти половину — 41% — оправдательных приговоров в России отправляют на пересмотр. «Это чудовищная цифра», — отметила Володина
Светлана Володина
Светлана Володина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Около 41% оправдательных приговоров в России отменяют и дело отправляют на пересмотр, заявила в эфире Радио РБК глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.

По ее словам, из 716 апелляционных жалоб на оправдательные переговоры 530 — это апелляционные представления прокурора. «То есть прокуратура не соглашается с оправдательным приговором и обжалует его», — пояснила она.

«41% — это процент отмены оправдательных приговоров и отправления на новое рассмотрение. Это чудовищная цифра, потому что люди с невероятным трудом доходят до такого положительного результата, а система считает такой результат, наверное, невозможным, раз они начинают подавать протесты», — сказала Володина.

Вместе с этим Володина указала на давление, с которым сталкиваются адвокаты. Она привела данные опроса, согласно которым 72% адвокатов заявили, что сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания. «Понимаете, каждому второму адвокату предлагают убедить своего подзащитного признать вину. Это катастрофическая цифра», — считает Володина.

Палата адвокатов предложила уголовно наказывать за недопуск к задержанным
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Федеральная палата адвокатов еще год назад подготовила проект поправок в УК России, в том числе цель которых — добиться ответственности за воспрепятствование адвокатской работе. В пояснительной записке адвокаты напоминают, что Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, но законодательство не предусматривает достаточной защиты этого права. Однако до сих пор проект не был внесен депутатами на рассмотрение Госдумы, рассказала Володина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Надежда Сережкина
адвокаты Приговоры подсудимые прокуроры
Материалы по теме
Адвокаты рассказали об основаниях оправдания режиссера из Тольятти
Общество
Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим
Спорт
Защита Арашукова решила обжаловать приговор по делу о даче взятки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Почему мы бросаем цели уже в январе — и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:38
Адвокат рассказала, что Долина освободила квартиру две недели назад Общество, 11:34
Агентство НКР присвоило первые звездные рейтинги российским эмитентам Инвестиции, 11:33
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Трамп пригрозил, что больше не обязан «думать о мире» Политика, 11:26
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 российских акций Инвестиции, 11:19
В США во время посадки у самолета отлетело колесо шасси. Видео Общество, 11:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Адвокат сообщила, что ФСПП планирует передать ключи от квартиры Долиной Общество, 11:15
Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов Общество, 11:07
В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД Общество, 11:04
«Интернасьонал» объявил о скором переходе Вильягры из ЦСКА Спорт, 11:00
Биткоин начал неделю с падения. Криптотрейдеры потеряли почти $900 млн Крипто, 10:59
Как подчиненные манипулируют руководителем — 6 приемов и способы защитыПодписка на РБК, 10:59
К квартире Долиной приехали судебные приставы Общество, 10:50