Адвокаты заявили об отмене почти половины оправдательных приговоров

Глава Федеральной палаты адвокатов рассказала, что почти половину — 41% — оправдательных приговоров в России отправляют на пересмотр. «Это чудовищная цифра», — отметила Володина

Светлана Володина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Около 41% оправдательных приговоров в России отменяют и дело отправляют на пересмотр, заявила в эфире Радио РБК глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.

По ее словам, из 716 апелляционных жалоб на оправдательные переговоры 530 — это апелляционные представления прокурора. «То есть прокуратура не соглашается с оправдательным приговором и обжалует его», — пояснила она.

«41% — это процент отмены оправдательных приговоров и отправления на новое рассмотрение. Это чудовищная цифра, потому что люди с невероятным трудом доходят до такого положительного результата, а система считает такой результат, наверное, невозможным, раз они начинают подавать протесты», — сказала Володина.

Вместе с этим Володина указала на давление, с которым сталкиваются адвокаты. Она привела данные опроса, согласно которым 72% адвокатов заявили, что сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания. «Понимаете, каждому второму адвокату предлагают убедить своего подзащитного признать вину. Это катастрофическая цифра», — считает Володина.

Федеральная палата адвокатов еще год назад подготовила проект поправок в УК России, в том числе цель которых — добиться ответственности за воспрепятствование адвокатской работе. В пояснительной записке адвокаты напоминают, что Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, но законодательство не предусматривает достаточной защиты этого права. Однако до сих пор проект не был внесен депутатами на рассмотрение Госдумы, рассказала Володина.