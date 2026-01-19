В аварии с электробусом на Кутузовском проспекте пострадали два человека

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Утром 19 января на Кутузовском проспекте произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ДТП случилось около 8:55, сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». В районе дома № 72 столкнулись легковой автомобиль и электробус. Водитель машины нарушил правила дорожного движения и не дал электробусу перестроиться.

Одного из пострадавших в легковом автомобиле пришлось деблокировать, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. В электробусе пассажиров не было. Сотрудники ГАИ устанавливают все детали произошедшего. В районе ДТП затруднено движение в сторону области.

В октябре 2025 года на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Виновником стал водитель BMW, который выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими автомобилями.