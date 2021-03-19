Банк России повысил ставку впервые с 2018 года

Центральный банк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ставку на 0,25 п.п. до 4,5%. В последний раз ЦБ он делал это в 2018 году. Регулятор готов повышать ставку и дальше

Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%, говорится в сообщении ЦБ. Решение не вполне соответствует ожиданиям рынка: консенсус-прогноз Bloomberg показывал, что большинство экономистов ожидали сохранения ставки. Опрошенные РБК аналитики объясняли, что ЦБ, вероятнее всего, сохранит ставку, хотя некоторые из них оценивали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 30-50%.

Регулятор признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Вместе с тем восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются. Все это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

Ускорение инфляции ЦБ объясняет устойчивым характером восстановления внутреннего спроса: «Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны». Тем не менее, Банк России ждет, что «годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться».

Сигнал о действиях на будущих заседаниях также ужесточился: Банк России «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Месяцем раньше регулятор лишь заявлял, что будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике». Годовая инфляция, по его новому прогнозу, вернется к цели вблизи 4% только в первой половине 2022 года. Предыдущий прогноз ЦБ — 3,7-4,2% уже по итогам 2021 года.