Банк России повысил ставку впервые с 2018 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии Политика, 14:55 Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов Технологии и медиа, 14:50 МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей» Общество, 14:50 В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра Общество, 14:49 Риелторы назвали районы — лидеры Старой Москвы по темпам продажи жилья Недвижимость, 14:48 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 14:43 Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно Крипто, 14:32 Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:28 Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы Политика, 14:27 Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену Политика, 14:16 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 14:14 В Минспорта сообщили о 286 случаях заражения COVID на спортивных базах Спорт, 14:13 Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран Общество, 14:12 СМИ сообщили о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки Политика, 14:10
Финансы ,  
0 

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года

Центральный банк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ставку на 0,25 п.п. до 4,5%. В последний раз ЦБ он делал это в 2018 году. Регулятор готов повышать ставку и дальше
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%, говорится в сообщении ЦБ. Решение не вполне соответствует ожиданиям рынка: консенсус-прогноз Bloomberg показывал, что большинство экономистов ожидали сохранения ставки. Опрошенные РБК аналитики объясняли, что ЦБ, вероятнее всего, сохранит ставку, хотя некоторые из них оценивали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 30-50%.

Регулятор признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Вместе с тем восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются. Все это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

Ускорение инфляции ЦБ объясняет устойчивым характером восстановления внутреннего спроса: «Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны». Тем не менее, Банк России ждет, что «годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться».

Сигнал о действиях на будущих заседаниях также ужесточился: Банк России «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Месяцем раньше регулятор лишь заявлял, что будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике». Годовая инфляция, по его новому прогнозу, вернется к цели вблизи 4% только в первой половине 2022 года. Предыдущий прогноз ЦБ — 3,7-4,2% уже по итогам 2021 года.

Как ЦБ готовился к ужесточению политики

ЦБ снижал ставку в прошлом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — в общей сложности с 6,25 до 4,25%. Паузу в смягчении ЦБ взял в сентябре, но она затянулась по мере роста инфляции. Уже на февральском заседании ЦБ исключил возможность дальнейшего снижения ставки и указал, что будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике» вместо нынешней мягкой.

Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

К мартовскому заседанию риторика руководства ЦБ продолжила ужесточаться: председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе, спустя почти год с начала активного распространения коронавируса в стране, говорила, что регулятор видит «устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики и отмечает усиление инфляционного давления». Тем не менее, ее заместитель Алексей Заботкин уточнил, что «на мартовском заседании совет директоров продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике».

В понедельник, 15 марта, Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что регулятор обсуждает вариант более быстрых действий и может повысить ставку на 1,25 п.п., то есть до 5,5%, до конца года — или даже до 6%. Впоследствии глава SberCIB Investment Research (структура Сбербанка) Ярослав Лисоволик заявил, что оценивает вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. уже в пятницу как «достаточно высокую». Пик инфляции в этом году оказался выше ожиданий, и ЦБ, повысив ставку, может так отреагировать на этот негативный сюрприз, предполагал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале рост цен ускорился до 5,7% после 5,2% в январе, хотя инфляционные ожидания населения, на которые ЦБ также опирается при принятии решений о ставке, в феврале и несколько снизились на 0,6%, до 9,9%. Основным драйвером роста цен является продовольственная инфляция.

Дезинфляционные риски для базового сценария снизились, констатирует ЦБ в релизе 18 марта. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы. В свою очередь, более низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса могут, наоборот, замедлить восстановление экономической активности, указал регулятор.

Автор
Павел Казарновский
ключевая ставка инфляция
Материалы по теме
Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки
Финансы
В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter