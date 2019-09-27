Дмитрий Козак сделал свой вклад в инвестиции

Чем представленный вице-премьером вариант законопроекта о защите капиталовложений отличается от варианта Минфина

Вице-премьер Дмитрий Козак разработал свой вариант законопроекта о защите инвестиций. Ранее он раскритиковал версию, подготовленную Минфином. Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака — на публичности предоставления льгот

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России». Об этом РБК рассказали источник в правительстве и представители бизнеса, получившие текст законопроекта. По их словам, до 30 сентября Минфин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, а также представители бизнеса (компаний — членов Российского союза промышленников и предпринимателей) должны изучить инициативу вице-премьера и представить свои предложения. В пятницу, 27 сентября, в РСПП также запланирована встреча Дмитрия Козака с предпринимателями по поводу законопроекта.

«Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, поэтому по итогам многочисленных обсуждений законопроекта о СЗПК настаивает на существенных изменениях его основных положений», — отметил представитель вице-премьера.

В августе 2018 года Минфин представил свою версию так называемого инвестиционного кодекса, который по-прежнему находится на согласовании. Дмитрий Козак критиковал документ. В частности, вице-премьера не устроил избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом (заключение соглашений в рамках индивидуального проектного режима).

Что предлагает Дмитрий Козак и чем его подход отличается от версии Минфина — в материале РБК.

Как Дмитрий Козак и Минфин планируют защищать инвесторов Инициатором разработки так называемого инвестиционного кодекса стал помощник президента Андрей Белоусов: законодательные изменения должны позволить привлекать средства бизнеса на выполнение нацпроектов. По оценке Минфина, реализация положений разработанного министерством законопроекта позволит привлечь от 20 трлн руб. инвестиций. Предложение, разработанное Минфином, должны были внести в Госдуму весной 2019-го, но документ вызвал разногласия в ведомствах. Недавно первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что работа над законопроектом завершается и его планируют внести в Госдуму осенью. Министр экономики Максим Орешкин в интервью РБК уточнял, что все разногласия по законопроекту в правительстве практически сняты.

Что предлагает Дмитрий Козак

Общая идея законопроектов и Козака, и Минфина состоит в предоставлении инвесторам по заявительному принципу комплекса льгот, включая гарантии неизменности государственного и тарифного регулирования на период реализации новых инвестпроектов. Но вице-премьер и министерство расходятся в ряде деталей:

Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака — на публичности при предоставлении поддержки: госконтракты не могут быть отнесены к коммерческой тайне, исключение может быть установлено только федеральным законом.

Для всех инвестпроектов, по версии вице-премьера, необходимо финансово-экономическое обоснование и наличие оценки от правительства по необходимости затрат. В версии же Минфина предусмотрен лишь аудит бизнес-плана.

Процедуру доступа к господдержке Козак также предлагает сделать публичной: победитель отбора будет определяться исходя из «наивысшего общественно полезного результата инвестиционной деятельности с использованием такой поддержки».

Расходятся Козак и министерство в терминологии для нового регулирования: законопроект вице-премьера строится на уже устоявшихся в рамках инвестподдержки определениях. Сам вице-премьер ранее отмечал, что в действующем законодательстве есть устоявшийся набор терминов, а новые потребуют дополнительного времени на переработку законодательства. Минфин же настаивал на введении, в частности, новых понятий, например таких, как «соглашение о защите и поддержке капиталовложений», «стабилизационная оговорка», «инвестрежим» и т.д.

По разному два инициатора видят сроки реализации и объемы поддержки. Вице-премьер предлагает установить пороговое значение инвестиций для заключения инвестсоглашения на уровне 15 млрд руб. (в версии Минфина — 10 млрд руб.); сроки реализации — до десяти лет (предложение министерства — 20 лет).

Козак также предложил закрепить принцип неизменности по отношению не только к налоговому режиму, но и к срокам строительства транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, заложенным в инвестпрограммах естественных монополий.

В законопроекте вице-премьера для всех инвесторов предусмотрены переходные периоды в случае изменения законодательства. В частности, трехлетние — для изменения ставок налогов на добычу полезных ископаемых, на прибыль организации, на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Для тех инвесторов, которые заключат инвестиционное соглашение в период со дня вступления закона в силу по 1 января 2024 года, переходные периоды увеличиваются в три раза.

В Минфине законопроект вице-премьера получили, сообщил РБК представитель ведомства. «Сейчас сопоставляем текст полученного законопроекта с тем законопроектом, который находится на рассмотрении в правительстве. Все, что создает условия для привлечения частных инвестиций в новые инвестиционные проекты на территории России, повышает доверие между государством и бизнесом, стимулирует государственно-частное партнерство при реализации национальных проектов, будет обязательно учтено», — отметил представитель министерства.

В ФАС также готовят позицию по поступившему законопроекту, после чего она будет представлена в Минэкономразвития, сообщили РБК в регуляторе.

Какой вариант нравится бизнесу

Предложенная Дмитрием Козаком версия законопроекта, так же как документ Минфина, вызвала ряд замечаний у бизнеса. Источники в двух крупных частных компаниях, участвующих в консультациях с правительством, сказали РБК, что ранее обсуждалась возможность распространения действия законопроекта на инвестпроекты, стартовавшие с 1 января 2019 года, а не с даты вступления его в силу, которой — в лучшем случае — станет 1 января 2020 года. Кроме того, крупные частные компании-экспортеры считают публичность предоставляемой поддержки препятствием для бизнеса из-за риска претензий со стороны ВТО, говорит один из источников РБК.

Один из собеседников РБК указывает, что в версии вице-премьера нет гарантии неизменности тарифов естественных монополий для инвесторов: «Механизм, предложенный Минфином, гораздо шире: в нем есть проблемы с избирательностью, но их можно решать. В версии Козака осталось немногое из того, что прорабатывалось совместно с бизнесом в течение года».

У законопроекта Козака «более понятная конструкция», если доработать ряд моментов, например прописать отдельно экологические проекты, поскольку они не всегда приносят прибыль, а инвестпроект ориентирован на привлечение прибыли, и добавить тарифные гарантии, признают опрошенные РБК бизнесмены. Не устраивает бизнесменов и трактовка инвестпроекта как «осуществление инвестиций в форме капитальных вложений и/или разработка или внедрение технологий, включенных в перечень правительства», замечают они. Список технологий, о которых говорят собеседники РБК, планировалось создать в рамках механизма СПИК 2.0 (специального инвестконтракта — формы соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. — РБК). Но что это за «технологии», разъяснений так и не было, указывают они.

«Мы поддерживаем работу правительства по теме поддержки и защиты инвестиций. Подключение к процессу курирующего промышленность вице-премьера Козака — позитивный знак, процесс должен ускориться. Самое важное для бизнеса — стабилизация условий инвестиций, включая налоги, тарифы и регулирование», — заявил РБК представитель НЛМК Владимира Лисина. По его мнению, появление разных вариантов документа позитивно для обсуждения.