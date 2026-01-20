 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к 24 и 26 годам

Фигурантам дела о покушении на экс-офицера СБУ дали 24 и 26 лет заключения
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Головченко и Иван Паскарь (слева направо)
Владимир Головченко и Иван Паскарь (слева направо) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Второй западный окружной военный суд приговорил обвиняемых в покушении на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко приговорен к 26 годам, Иван Паскарь — к 24 годам заключения (оба внесены в России в перечень террористов и экстремистов). Часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».

«Назначить Паскарю 24 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей; для Головченко — 26 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет он проведет в тюрьме <...>, со штрафом 1,4 млн рублей», — огласил приговор судья (цитата по ТАСС).

Суд в Москве дал 16 лет украинцу за покушение на экс-подполковника СБУ
Политика
Ростислав Журавлев, обвиняемый в подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве, 18 августа 2025 года

Ранее еще один обвиняемый по этому делу, гражданин Украины Ростислав Журавлев, был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser взорвался во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля 2024 года. Взрывное устройство сработало, когда Прозоров сел в автомобиль и запустил двигатель. Бывший офицер СБУ получил травмы.

Экс-полковник СБУ вернулся к работе после покушения на его жизнь
Политика
Василий Прозоров

Прозоров рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Елена Наумова
Василий Прозоров суд приговор взрывное устройство покушение на убийство
Материалы по теме
Появилось видео взрыва и пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре
Общество
Следком показал последствия взрыва в кафе на Ставрополье. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41