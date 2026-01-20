Фигурантам дела о покушении на экс-офицера СБУ дали 24 и 26 лет заключения

Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к 24 и 26 годам

Владимир Головченко и Иван Паскарь (слева направо) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Второй западный окружной военный суд приговорил обвиняемых в покушении на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко приговорен к 26 годам, Иван Паскарь — к 24 годам заключения (оба внесены в России в перечень террористов и экстремистов). Часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».

«Назначить Паскарю 24 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей; для Головченко — 26 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет он проведет в тюрьме <...>, со штрафом 1,4 млн рублей», — огласил приговор судья (цитата по ТАСС).

Ранее еще один обвиняемый по этому делу, гражданин Украины Ростислав Журавлев, был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser взорвался во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля 2024 года. Взрывное устройство сработало, когда Прозоров сел в автомобиль и запустил двигатель. Бывший офицер СБУ получил травмы.

Прозоров рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.