Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника

Ранее Гуменник установил рекорд России по количеству набранных баллов в короткой программе (109,05). По мнению Тарасовой, он сейчас находится в отличной форме

Татьяна Тарасова (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает уникальным катание фигуриста Петра Гуменника. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Петр прекрасно выступил, он талантливый человек. Я его очень люблю. Он уникально катается и с каждым шагом приближает себя к победе на Олимпиаде. Конечно, Гуменник в отличной форме сейчас, раз смог установить новый рекорд России», — сказала Тарасова.

Ранее 20 января 23-летний фигурист установил новый рекорд в короткой программе среди россиян, набрав 109,05 балла на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Гуменник впервые выиграл чемпионат России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры 2026 года. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых МОК допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.