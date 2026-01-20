Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает уникальным катание фигуриста Петра Гуменника. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».
«Петр прекрасно выступил, он талантливый человек. Я его очень люблю. Он уникально катается и с каждым шагом приближает себя к победе на Олимпиаде. Конечно, Гуменник в отличной форме сейчас, раз смог установить новый рекорд России», — сказала Тарасова.
Ранее 20 января 23-летний фигурист установил новый рекорд в короткой программе среди россиян, набрав 109,05 балла на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.
В этом сезоне Гуменник впервые выиграл чемпионат России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры 2026 года. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых МОК допустил до Игр в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.
