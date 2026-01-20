 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,4 x 4,7 2 1,46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,8 x 5,7 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,25 x 4,15 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,8 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника

Татьяна Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Петра Гуменника
Ранее Гуменник установил рекорд России по количеству набранных баллов в короткой программе (109,05). По мнению Тарасовой, он сейчас находится в отличной форме
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает уникальным катание фигуриста Петра Гуменника. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Петр прекрасно выступил, он талантливый человек. Я его очень люблю. Он уникально катается и с каждым шагом приближает себя к победе на Олимпиаде. Конечно, Гуменник в отличной форме сейчас, раз смог установить новый рекорд России», — сказала Тарасова.

Ранее 20 января 23-летний фигурист установил новый рекорд в короткой программе среди россиян, набрав 109,05 балла на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Гуменник впервые выиграл чемпионат России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры 2026 года. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых МОК допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

