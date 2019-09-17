Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

Дмитрий Козак раскритиковал подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении капиталовложений, найдя в нем коррупционные риски. Вице-премьера не устраивает избирательный подход при предоставлении господдержки

Дмитрий Козак (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием. Законопроект Минфина предполагает заключение соглашений (СЗПК) с инвесторами в рамках нескольких инвестиционных режимов. Инвестпроекты с объемом собственных средств не менее 10 млрд руб. могут рассчитывать на базовую или индивидуальную стабилизационную оговорку, (например, неизменность налоговых условий или тарифов естественных монополий и другие меры господдержки, в том числе получение бюджетных средств.

Что не устраивает Козака

Вице-премьер считает, что законопроект предполагает избирательный подход при предоставлении господдержки, а это грозит бюрократизацией и нарушением принципов конкуренции. В частности, появление механизма индивидуальных соглашений сведет процесс привлечения инвестиций к личным договоренностям с представителями власти вместо работы в правовом поле. Минфин предлагает отбирать инвестпроекты при помощи финансово-инвестиционного аудита, но, по мнению вице-премьера, это не может гарантировать объективности, поскольку документы, предоставляемые инвестором, могут содержать оценочную информацию. Все это чревато злоупотреблениями и коррупционными преступлениями, считает Козак.

Поскольку право на получение стабилизационной оговорки, согласно законопроекту, возникает лишь при заключении СЗПК, условия ведения бизнеса окажутся в зависимости от воли чиновников, отмечает Козак. Такой подход может ухудшить инвестклимат.

Вице-премьер выступает за гарантии стабильности условий ведения бизнеса и переходные периоды (2–5 лет) в случае изменения законодательства для всех участников рынка без заключения индивидуальных соглашений. Для этого, по его мнению, необходимо проводить предварительную публичную оценку проектов на предмет ухудшения условий деятельности и закрепить на законодательном уровне материальную ответственность государства за нарушение принципов ведения бизнеса. Эти меры помогут сделать государство равноправным партнером бизнеса в регуляторной сфере и создать условия для инвестирования в российскую экономику.