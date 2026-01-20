 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну

Фото: NASA
Фото: NASA

Остался один день, когда действует предложение NASA всем желающим присоединиться к полету вокруг Луны вместе с экспедицией Artemis II. Граждане могут отправить в полет свое имя и получить в качестве сувенира посадочный талон. Последний день приема заявок — 21 января, сообщает пресс-служба управления.

Все собранные имена будут записаны на SD-карту, которую установят на борту космического корабля «Орион» перед его запуском. Участники программы смогут скачать персональный «посадочный талон» с собственным именем в качестве сувенира. Подать заявку можно на официальном сайте NASA.

NASA на год отложило высадку на Луну
Общество
Фото:Sean Gardner / Getty Images

В рамках миссии Artemis II астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен совершат тестовый облет вокруг Луны и вернутся обратно на Землю. Космонавты проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций. Полет будет длиться 10 дней. Запуск ракеты запланирован на апрель.

США планируют к 2030 году создать на Луне постоянный форпост, а также развернуть там ядерный реактор. Также Вашингтон стремится к «возвращению американцев на Луну» к 2028 году через программу «Артемида», чтобы «утвердить американское лидерство в космосе», а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс.

