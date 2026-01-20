Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов

Тренер по работе с защитниками Андрей Скопинцев, десять сезонов работавший в системе московского ХК «Динамо», ушел по инициативе клуба

Андрей Скопинцев (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Андрей Скопинцев покинул тренерский штаб московского хоккейного «Динамо». Соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба, сообщает пресс-служба команды.

54-летний Скопинцев работал в тренерском штабе «Динамо» десять сезонов. С 2021 года он занимал должность помощника главного тренера и отвечал за работу с защитниками.

Как игрок Скопинцев выступал в СССР, Европе и Северной Америке. Среди главных успехов — титул чемпиона России (2005) с московским «Динамо», победа в Кубке Гагарина (2012). Он участвовал в пяти чемпионатах мира в составе сборной России.

После завершения карьеры игрока работал тренером в молодежной команде ХК МВД (2013–2015), после чего перешел в команду ВХЛ «Динамо» (Балашиха), с декабря 2015 года был в тренерском штабе «Динамо» (Москва). В 2018 году получил приглашение от Андрея Потайчука и сезон 2018/2019 провел ассистентом главного тренера в молодежной команде «Крылья Советов», а в 2019 году вернулся в «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 57 очков после 47 матчей. В последних десяти матчах команда пропустила 35 шайб.