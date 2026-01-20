 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Бессент допустил введение Трампом 500% пошлин против нефти из России

Сюжет
Война санкций
Американские сенаторы почти год работают над законопроектом, предусматривающий жесткие пошлинные ставки против покупателей нефти из России. Министр финансов США отметил, что Трамп может ввести эти санкции и без их помощи
BRENT BRENT $64,95 +1,18%
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти, он обладает необходимыми полномочиями, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, республиканец может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) — закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) был принят 28 октября 1977 года. Он наделяет президента полномочиями объявлять исключительную угрозу федеральной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которая возникает полностью или в значительной степени за пределами страны. Он также дает президенту полномочия ограничивать транзакции и замораживать активы.

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия (для введения 500% пошлин — РБК.). Он может это сделать в рамках IEEPA, но сенат хочет предоставить ему эти полномочия», — сказал Бессент.

Он отметил, что Китай — крупный покупатель российских энергоресурсов, а «венесуэльской нефти для них больше нет».

После нападения США на Венесуэлу и вывоза ее главы Николаса Мадуро 3 января Трамп заявил, что временные власти страны передадут Штатам от 30 до 50 млн барр. высококачественной санкционной нефти. Он пообещал продать ее по рыночной цене.

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на длительный мир с Украиной. Речь идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Политика
Кая Каллас

В следующие несколько месяцев американские законодатели неоднократно откладывали рассмотрение инициативы. Трамп подчеркивал, что не вводит новые антироссийские санкции, чтобы не подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта.

Однако в ноябре 2025 года Грэм заявил, что Трамп дал поручение продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях в конгресс. По словам сенатора, эта инициатива даст «мощный рычаг давления» на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их перестать покупать нефть у России. «Он никогда не отправится на полку, так как президент Трамп считает, что он ему нужен», — сказал Грэм о законопроекте.

Российские власти считают ограничительные меры незаконными, а требования США к другим странам прекратить закупки ее энергоносителей — угрозами. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил президент Владимир Путин.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
санкции США Скотт Бессент российская нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
