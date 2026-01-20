 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Мужчину, напавшего на двухлетнего мальчика в столичном аэропорту Шереметьево, признали невменяемым, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

«В ходе следствия мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в связи», — говорится в сообщении.

В связи с этими выводами уголовное дело в отношении подозреваемого направят в суд, где будет решен вопрос о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

Фото:ГСУ СК России по Московской области

В июне 2025 года в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой бросил ребенка на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Он получил множественные переломы черепа. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вскоре следователи рассказали РБК, что в крови мужчины обнаружили наркотики. При себе у мужчины также нашли каннабис. По версии следствия, подозреваемый употребил наркотики перед вылетом в Россию, что, предположительно, «усугубило его болезненное состояние».

Полина Дуганова
Шереметьево ребенок Дети невменяемые экспертиза
